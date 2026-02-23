En un escenario en el que el dólar no para de caer, con una baja acumulada de $ 90 para el oficial desde que comenzó el año, los ahorristas se ven obligados a repensar su apuesta a la moneda estadounidense. En este sentido, el “Gurú del Blue”; el analista Salvador Di Stefano, volvió a analizar la dinámica de la divisa y del mercado de capitales en el actual escenario cambiario y proyectó qué va a pasar en los próximos meses. Según el titular de la consultora SDC, el mercado pronto recibirá una noticia que espera hace meses: el fin definitivo de todas las restricciones cambiarias. Es que, pese a que en abril del año pasado la gestión de Javier Milei levantó el cepo para las personas humanas, las empresas aún sufren restricciones a la hora de operar en el mercado cambiario. Pero, ahora, Di Stefano cree que la fuerte compra de divisas del Banco Central, las exportaciones de Oil & Gas y la “importante” campaña que se viene del agro, con una liquidación de granos que podría rozar el récord de u$s 40.400 millones, finalmente permitirán levantar esta barrera. “A juicio particular, creo que estamos cerca de un levantamiento del cepo, en la medida que Argentina siga recibiendo dólares, y no podamos sostener el precio en el mercado”, analizó el especialista en el último análisis semanal publicado en su blog. En este escenario, Di Stefano cree que “el problema no es una suba del dólar, el verdadero problema es como sostenerlo”, ya que esta “avalancha” de divisas permitiría a las cotizaciones seguir bajando. En caso de que esto ocurra, el Gobierno se vería obligado a terminar de levantar las restricciones cambiarias vigentes, lo que generaría una “caída estrepitosa” las brechas entre los dólares MEP, CCL y Blue. “Hoy el dólar mayorista está en $ 1380 y el CCL en $ 1448, por ende, esta brecha del 4,9% podría tender a disminuirse considerablemente, alerta dólares alternativos”, sentenció Di Stefano. Así, lejos de ver en el fin del cepo una amenaza para el tipo de cambio, Di Stefano sostiene que ocurriría exactamente lo contrario: “Con esta medida nos podrían mejorar la calificación crediticia y que lleguen más inversiones al país, con lo cual el dólar podría estar más ofertado". En este contexto, Di Stefano es claro en su recomendación: “Las inversiones en pesos gozan de buena salud, y dejan alta rentabilidad en dólares”. Y remata: “La recomendación para los inversores es seguir en instrumentos en pesos, descartar la inversión en dólares. Las acciones comienzan a tomar brillo en un mercado en donde el peso es el rey”. El analista también destaca una tendencia creciente en el financiamiento en moneda dura. Es que, cuando asumió Milei, por cada $100 prestados el 7% era en dólares y el 93% en pesos, repasó. Sin embargo, hoy esa proporción cambió: 23% en dólares y 77% en pesos, y Di Stefano anticipa que la tendencia continuará, especialmente de cara a Expoagro, donde espera que varios bancos ofrezcan financiamiento en dólares a tasas inferiores al 3% anual. “Aquellos que optaron por financiarse en dólares, con la baja del dólar mayorista han tenido una mejora sustancial en la tasa, lo que denota que es más atractivo endeudarse en dólares que en pesos”, explica. Y cierra con una sentencia que resume el momento: “Muchos siguen soñando con la ilusión de que el dólar va a subir, pero conviven con el desencanto de una baja del dólar y una recuperación del peso”.