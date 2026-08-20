“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

En esta noticia El Gurú del Blue dejó un consejo clave para los ahorristas de cara a 2027: “Cambien...”

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, analizó la situación cambiaria de cara al año electoral y advirtió que puede haber volatilidad. En este escenario, dejó una recomendación clave para los ahorristas.

En una entrevista con “La Voz en Vivo”, Di Stefano desarrolló un análisis detallado sobre el comportamiento del dólar y los patrones de ahorro de los argentinos.

El especialista aseguró que el Gobierno tiene los dólares necesarios para afrontar “todos los vencimientos de deuda que caigan durante 2027”. Sin embargo, pese a mostrar tranquilidad en ese aspecto, proyectó que la población buscará cobertura cambiaria antes de las elecciones, tal como sucedió años anteriores.

“En el 2025 la gente compró algo así como u$s 36.000 millones antes de la elección”, recordó. Para el especialista “en esta oportunidad no va a haber una compra de esta magnitud y la volatilidad del tipo de cambio debería ser menor”.

Di Stefano enumeró los factores que incidirán en la dinámica electoral 2027. Señaló que “entre marzo y junio se abre una ventana de elecciones provinciales, que empiezan en marzo con la elección de gobernador de Neuquén y terminan en junio con la de Santa Fe”. Luego, acotó, “queda un interregno de tiempo en donde va a venir la elección presidencial”.

El Gurú del Blue dejó un consejo clave para los ahorristas de cara a 2027: “Cambien...”

Sobre este panorama, Di Stefano brindó recomendaciones clave para los ahorristas.

“Si ustedes piensan cambiarse el auto y sacar un crédito, les diría: cambien el auto ahora, no en el 2027 . Si ustedes quieren comprar una propiedad, les diría: cómprenla ahora, no en el 2027. ¿Por qué? Porque el 2027 puede ser un año con volatilidad”, advirtió.

Al profundizar en el comportamiento de los argentinos respecto al dólar, Di Stefano señaló que existe una conducta de 70 años que explica la persistencia de la demanda de divisas.

“Hace más de 70 años la Argentina tiene la conducta de ser un defaulteador serial, con inflación y déficit fiscal, pero la gente no ha mensurado que este Gobierno viene comportando correctamente”, afirmó.

Por otro lado, Di Stefano rechazó la caracterización del dólar como resguardo de valor. “El dólar no es resguardo de valor, porque resguardo de valor es algo que te haga mantener el valor de lo que vos tenés”, precisó.

A pesar de esta afirmación, reconoció que “todos los meses vemos que la gente sigue comprando dólares”, alcanzando montos de aproximadamente u$s 2.000 millones mensuales.

En este sentido, argumentó que la persistencia de esta conducta obedece a factores históricos y al entorno informativo.

“A través de los distintos medios se vive predicando un apocalipsis que no ocurrió desde el 2024 hasta ahora”, manifestó.

Para quienes tengan una larga historia de ahorro en dólares, dejó una recomendación: “Compráte unos dólares chiquitos, los ponés ahí”, aunque sugirió poner “los huevos en distintas canastas”. “Un poquito de dólar, un poquito de plazo fijo, un poquito compro una propiedad si tenés mucha plata”, concluyó.