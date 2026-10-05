Murió una científica tras contagiarse con una peligrosa bacteria en un laboratorio: aislaron a 200 personas.

Una investigadora del Instituto Antipeste de Siberia de Irkutsk, en la ciudad rusa de Shelekhov, Siberia, murió después de ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido.

El fallecimiento generó preocupación entre los habitantes de la región y derivó en medidas de aislamiento y controles sobre las personas que tuvieron contacto reciente con la investigadora.

Informes no oficiales señalaron que cerca de 200 personas permanecían bajo observación, mientras las autoridades insistieron en que todavía no se había confirmado el origen de la enfermedad.

El accidente en el laboratorio que encendió las alarmas

La trabajadora, identificada como Daria Sh., se desempeñaba en el instituto antipeste de Irkutsk. De acuerdo con reportes de medios locales, la científica habría contado al personal médico que rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recolectaba muestras destinadas a su análisis.

Investigadores rastrean el origen del brote a un posible accidente en un laboratorio. Dragos Condrea

La mujer fue trasladada a un centro médico de Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk, donde ingresó con una neumonía severa. Su estado se agravó rápidamente, tuvo que ser conectada a un respirador artificial y finalmente murió el jueves. La situación llevó a poner en cuarentena el centro de salud mientras una comisión especial evaluaba lo ocurrido.

Qué dijeron las autoridades sobre la posible peste

El dirigente de Buriatia, Alexei Tsydenov, confirmó, según Moscow Times, que la mujer había muerto por una forma de “peste no especificada”, aunque aclaró que el caso no estaba relacionado con esa república. También sostuvo que no existían brotes de peste allí, incluso en las zonas próximas a la frontera con Mongolia.

Las autoridades sanitarias rusas habían utilizado previamente una denominación más general y describieron el cuadro como una “infección particularmente peligrosa”. Rospotrebnadzor informó además que las primeras muestras analizadas no habían detectado microorganismos vinculados con las tareas profesionales de la trabajadora, mientras continuaban las evaluaciones epidemiológicas.

Aislaron a unas 200 personas tras la muerte

El operativo sanitario alcanzó a unas 200 personas, que quedaron bajo observación médica a la espera de los resultados de los análisis. Las autoridades dispusieron medidas de contención después de que se conociera el caso y de que surgieran versiones sobre la posible relación entre la enfermedad de la científica y su actividad dentro del laboratorio.

200 personas se encuentran aisladas y en observación.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, pidió a la población que mantuviera la calma y afirmó que las personas que habían tenido contacto con el caso confirmado permanecían bajo vigilancia. Según informó, hasta ese momento ninguna presentaba síntomas y los estudios de laboratorio realizados habían dado resultado negativo.

Qué se sabe sobre la posible peste neumónica

La posibilidad de que se trate de peste neumónica fue mencionada por el jefe de la vecina república de Buriatia, aunque también aclaró que allí no existe un brote confirmado. La enfermedad es una de las tres formas provocadas por la bacteria Yersinia pestis y puede producir fiebre, debilidad, dolor de cabeza y una neumonía de evolución rápida.

La viróloga Angela Rasmussen explicó que esta variante puede ser mortal, pero no presenta una facilidad de transmisión comparable con enfermedades respiratorias como el COVID-19. Además, señaló que existen poblaciones de peste entre animales silvestres de algunas zonas de Siberia. La Organización Mundial de la Salud indica que la enfermedad puede alcanzar una elevada mortalidad, aunque responde al tratamiento con antibióticos.