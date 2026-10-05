Reforma laboral | Puede ser despido procedente si tu jornada termina a las 6 de la tarde y te vas a esa hora en punto (foto: archivo).

Para quienes hoy deben transitarlo, el mercado laboral argentino se ha convertido en una auténtica sala de escape. Un incómodo escenario inundado de dificultades donde los mapas conocidos ya no bastan. Y en donde la anhelada salida es sólo posible para algunos.

El principal candado al encierro lo aportan los 578.000 puestos de trabajo registrados perdidos desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026 durante la gestión de Javier Milei (Fuente: Ministerio de Capital Humano). Esta destrucción la lideran los monotributistas (252.000), seguidos por los privados (230.000) y, finalmente, la motosierra del empleo público, que suma 87.000 puestos perdidos a la causa.

El segundo cerrojo a la sala de fuga lo sella la pérdida del salario real. En rigor, esto es mérito compartido entre los últimos tres presidentes (Macri, Alberto Fernández y Milei). Durante los últimos ocho años (2018 a 2025) solamente en dos, 2021 y 2024, los salarios registrados privados superaron a la inflación (fuente: INDEC).

La esperanza en 2026 no es alentadora: en el entretiempo del partido, a junio 2026, los sueldos siguen abajo (14,5% vs. 16,8% inflación acumulada). Se viene pues otro año donde la billetera continuará adelgazando.

Completando la escenografía de esta aventura de escape laboral, se suman los desafíos, interrogantes e incertidumbres de la coyuntura local e internacional. ¿Será finalmente la nueva ley de modernización laboral la llave maestra para motorizar la generación de empleo de calidad? ¿La feroz irrupción de la inteligencia artificial en nuestros trabajos de todos los días dinamizará y ampliará el mundo del trabajo o la inevitable reconfiguración acabará restringiéndolo? ¿Es el modelo de trabajo híbrido (oficina-remoto) la opción final elegida por las empresas o el futuro tiene destino de retorno full time a los escritorios corporativos?

Vitaly Gariev/Unsplash

Pero en esta encerrona laboral, hay empero luz al final del túnel. Estrechas, sinuosas y ciertamente bien específicas, existen hoy puertas de salida a este desafío contrarreloj.

La primera llave la aportan los sectores de la economía en movimiento y expansión que hoy demandan mano de obra calificada. Minería, energía, petróleo, gas, servicios financieros, algunos rubros de la agroindustria y ciertos servicios profesionales son las industrias en las que los buscadores de empleo debieran poner foco para encontrar la salida.

El segundo -y quizá más inusual- código de desbloqueo se encuentra en la migración interna. Hace tiempo que el empleo dejó de habitar exclusivamente en el conurbano bonaerense o en la capital. El futuro del trabajo se apoya, cada vez más, en el oeste, en nuestra cordillera, en provincias como Neuquén y San Juan, y sus vecinas hacia el norte y sur .

La aventura, el desarraigo y el traslado implican riesgos, temores y dudas. Pero el otro lado de la moneda puede aportar un porvenir más fértil y prometedor. Un fenómeno mucho más presente en otros países y que en Argentina aún no ha explotado en su totalidad.

Emprender y diseñar el camino profesional propio puede convertirse en otra credencial de escape. Entrepreneurs, cuentapropistas, autónomos. No son pocas las compañías que han nacido en momentos de crisis. Sin dudas, una alternativa que demanda habilidades y competencias específicas, no aptas y disponibles en todos.

No habrá que adentrarse a esta aventura de enigmas sin la correspondiente caja de herramientas. Donde lo viejo -aún en tiempos de IA- sigue funcionando. Un currículum personalizado, único y diferencial (sin copy paste) es tan indispensable como funcional. Sostener un perfil en LinkedIn completo, activo e interactivo resulta tan mandatorio como eficaz. Cultivar y creer -genuinamente- en el networking, asegura vínculos valiosos no sólo para el hoy sino también para el futuro. Perfeccionarse y mantenerse entrenando en el ejercicio de la entrevista laboral, una rutina siempre saludable y valiosa.