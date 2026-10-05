Con foco en Brasil y Caribe, Aerolíneas Argentinas anunció nuevas rutas y tarifas para crecer 13% en ventas este verano

Flybondi se presentó en concurso preventivo luego de casi dos meses sin volar y con deudas millonarias.

La low cost acumula una deuda fiscal reclamada superior a los $ 6600 millones, según los expedientes judiciales relevados por El Cronista. A eso se suman obligaciones con otros organismos, proveedores y exempleados.

La presentación fue realizada el viernes y este lunes el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. La empresa buscará renegociar sus deudas con los acreedores.

El concurso llega después de meses de dificultades para la aerolínea, que lleva 57 días sin operar vuelos.

Actualmente conserva tres aviones, mientras que los otros 10 que formaban parte de su flota fueron devueltos a sus propietarios.

Fuente: FlyBondi

Las deudas de la low cost

Los problemas financieros se profundizaron durante los últimos meses. En agosto, ARCA avanzó con ejecuciones fiscales que derivaron en el embargo de las cuentas de la empresa.

El 10 de ese mes, el organismo presentó ocho demandas de ejecución fiscal contra FB Líneas Aéreas S.A. -la razón social bajo la cual opera Flybondi- por obligaciones impagas correspondientes a los períodos comprendidos entre marzo y junio de 2026.

Las causas incluyen aportes y contribuciones de la seguridad social, además de retenciones y percepciones vinculadas al IVA, Ganancias y otros impuestos nacionales.

De los ocho expedientes iniciados, en seis fueron concedidas medidas cautelares para avanzar sobre las cuentas bancarias de la aerolínea.

Los mayores reclamos se concentran en los juzgados federales de la Seguridad Social. Entre los montos informados aparecen $ 1980 millones correspondientes a marzo, $ 1403 millones por mayo y $ 1787 millones por junio.

En el expediente correspondiente a junio, la jueza Alicia Isabel Braghini ordenó además un recargo del 15% sobre el monto reclamado para cubrir intereses, costas y eventuales sanciones.

Si se toman únicamente los expedientes cuyos montos fueron detallados públicamente, la deuda fiscal reclamada supera los $ 6600 millones. El paquete de embargos que había trascendido en agosto, en tanto, rondaba los $ 1525 millones.

Por otra parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había aplicado multas por $ 54,7 millones en el marco de 38 actuaciones y mantenía abiertos otros 22 sumarios que podían derivar en sanciones superiores a los $ 450 millones.

A los reclamos de los organismos públicos se suman los de proveedores. Entre ellos se encuentra el Hotel Presidente, que reclama alrededor de $ 660 millones.

Casi dos meses sin vuelos

Durante los primeros días de agosto, la compañía acumuló varias jornadas consecutivas de cancelaciones. Entre el 6 y el 10 de ese mes fueron suspendidos 66 vuelos.

La situación también generó medidas fuera de la Argentina. La autoridad aeronáutica de Brasil suspendió la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro, después de haber restringido previamente la comercialización de vuelos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador.

El organismo brasileño fundamentó las medidas en el aumento de las cancelaciones, la reducción de las operaciones, inconsistencias en la programación y un incremento de las quejas. Además, dispuso que la compañía no pudiera ampliar sus operaciones en ese mercado hasta subsanar las irregularidades detectadas.

Los datos difundidos entonces mostraban un deterioro sostenido desde comienzos de año. La tasa de cancelaciones había pasado de menos del 7% en enero a casi el 30% en junio, mientras que la cantidad de operaciones programadas cayó de más de 600 a poco más de 60.

En la Argentina, la ANAC también había exigido un plan de acción para conocer la programación prevista y la disponibilidad de la flota. Tras evaluar la documentación presentada, el organismo permitió que continuara operando al considerar que cumplía con las exigencias vigentes en materia de seguridad operacional.

La página web de la compañía se encuentra actualmente fuera de servicio, por lo que no permite comprar pasajes ni gestionar reservas.