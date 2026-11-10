“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

Los mercados vienen mostrando una volatilidad muy alta. El triunfo de los demócratas en Estados Unidos parecía traer calma en principio, pero derivó en una tempestad que luego volvió a aquietarse.

En ese contexto, el analista financiero Salvador Di Stefano plantea en su último informe que la baja de los activos argentinos es una oportunidad de compra y detalla en qué papeles conviene posicionarse.

Qué bonos recomienda para invertir el Gurú del Blue

Para el analista, también conocido como el “Gurú del Blue”, los bonos argentinos quedaron a precios “muy apetecibles”, en especial el AO28, que rinde 16,4% anual, y el AO29, con un retorno de 17,1% anual. Su consejo, por ahora, es comprar solamente bonos cortos.

Para quienes tengan mayor apetito de riesgo, el economista sugiere mirar el AL41, que cotiza a u$s 59,6 y ofrece una tasa de retorno de 14,3% anual. Su mensaje a los inversores es de paciencia: quien pueda debe animarse “a comprar en baja, que a futuro las rentabilidades serán muy grandes”.

Las inversiones que recomienda el Gurú del Blue.

La salvedad que marca Di Stéfano: se “rompió” el mercado de bonos, pero no el de pesos

El análisis parte de lo ocurrido el jueves pasado, cuando se “rompió” el mercado de bonos. El riesgo país trepó días atrás por encima de los 900 puntos, con inversores del exterior que vendían sin encontrar compradores.

Cabe aclarar que el estimador bajó y se ubicaba este martes en 857 puntos. Sin embargo, según el informe, a diferencia de otros momentos, el efecto contagio no alcanzó al mercado doméstico. El mercado de pesos no se quebró, los precios de la economía siguen por debajo del 2% mensual y el dólar “no se desmadró”.

Di Stefano lo resume así: “el riesgo país es la cara oscura de un escenario en el que el peso no se devaluó, la inflación continúa en descenso y la tasa de interés no explotó al alza”.

Dólar, tasas y reservas

El dólar, en torno de los $ 1500, no está sobreofertado ni altamente demandado, y se negoció de manera fluida, aunque hubo días en los que el Banco Central no intervino. Para adelante, el economista señala que llegan inversiones del exterior y que en diciembre habrá un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que las reservas seguirán en torno de los u$s 50.000 millones.

Las exportaciones, además, sostuvo que se mantendrían elevadas, “máxime con la próxima inauguración del oleoducto VMOS que estaría prevista para marzo próximo”.

En cuanto a las tasas, la corta se ubica en 2% mensual y la larga, en torno de 3% mensual. Di Stefano admite que es una tasa alta, pero considera que evita que se forme una pared de vencimientos en 2027.

La deuda en pesos del sector privado ronda los u$s 85.000 millones y la mitad vence después de las elecciones de octubre de 2027, por lo que estima que no debería haber problemas para refinanciar los vencimientos que quedan por delante. El esfuerzo, afirma, se verá en las tasas que ofrezcan los inversores.