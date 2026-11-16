Todos los jubilados deberán revisar este documento para evitar la suspensión del pago.

Para los jubilados, el Impuesto a las Ganancias tiene un esquema de deducciones diferente al que se aplica a los trabajadores en relación de dependencia. La referencia que se toma para calcular cuánto queda alcanzado por el tributo cambia a lo largo del año, dado que está vinculada con el haber mínimo garantizado.

Con las actualizaciones de las jubilaciones de 2026, también subió la referencia que se toma para determinar ese monto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en octubre el nuevo valor para esa deducción, en función del haber mínimo garantizado.

Ganancias: la deducción para jubilados

Para los jubilados y pensionados que cumplen las condiciones previstas por la normativa, Ganancias contempla una deducción específica que reemplaza a la ganancia no imponible y a la deducción especial .

La deducción equivale a ocho veces el haber mínimo garantizado correspondiente a cada mes. Por eso, el importe cambia cuando se actualiza el haber mínimo.

En octubre de 2026, el haber mínimo garantizado fue de $435.748,51. Al multiplicarlo por ocho, la deducción específica mensual quedó en $3.485.988,08, según la tabla publicada por ARCA.

Ese valor no equivale por sí mismo al monto a partir del cual un jubilado paga Ganancias. Se trata de una deducción que interviene en la liquidación del impuesto. Para determinar cuánto corresponde tributar, ARCA establece que la escala se aplica sobre la ganancia neta sujeta a impuesto y, en el régimen de retención, los tramos se calculan de manera acumulada.

Por eso, el haber jubilatorio es uno de los datos que hay que considerar, pero no alcanza por sí solo para fijar un monto único a partir del cual todos los jubilados pagan Ganancias. También hay que tener en cuenta las condiciones para acceder a la deducción específica y el resto de los conceptos que intervienen en la liquidación.

Quiénes pueden aplicar la deducción específica

La deducción de ocho haberes mínimos no alcanza a todos los jubilados por el solo hecho de cobrar una jubilación. Para acceder a este beneficio hay que cumplir las condiciones previstas por Ganancias.

En primer lugar, el jubilado, pensionado o retirado no debe tener ingresos de otra naturaleza que superen la ganancia mínima no imponible. Además, no debe estar obligado a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, salvo que esa obligación surja exclusivamente por la tenencia de un inmueble destinado a vivienda única.

Cuando alguna de estas condiciones no se cumple, no corresponde aplicar la deducción específica de ocho haberes mínimos y el cálculo de Ganancias se realiza con las deducciones que correspondan según la situación del contribuyente.

Cómo cambió la deducción durante 2026

El valor de la deducción específica no fue el mismo durante todo el año. Como se calcula sobre ocho veces el haber mínimo garantizado, cada actualización de ese haber modificó también el importe que se toma para Ganancias.

En enero, la deducción específica era de $2.794.394,56. Para octubre, había subido a $3.485.988,08, según los valores publicados por ARCA.

Enero $349.299,32 $2.794.394,56 Febrero $359.254,35 $2.874.034,80 Marzo $369.600,88 $2.956.807,04 Abril $380.319,31 $3.042.554,48 Mayo $393.174,10 $3.145.392,80 Junio $403.317,99 $3.226.543,92 Julio $411.989,33 $3.295.914,64 Agosto $419.775,93 $3.358.207,44 Septiembre $428.633,20 $3.429.065,60 Octubre $435.748,51 $3.485.988,08

El último importe publicado por ARCA para este cálculo corresponde a octubre. La tabla oficial todavía no incorpora los valores de noviembre y diciembre.

El monto es solo el primer dato a revisar

El haber permite ubicar a una jubilación dentro del esquema de Ganancias, pero la situación concreta depende de otros factores. La historia laboral, la caja previsional, el régimen del que proviene el haber, el domicilio y las características del recibo también pueden incidir en el tratamiento del impuesto.

Mariela Dobias, abogada tributarista consultada por El Cronista, señaló que entre quienes continúan alcanzados por Ganancias se encuentran principalmente jubilados y retirados de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial, el Servicio Exterior de la Nación y la Docencia, entre otros colectivos.

La especialista explicó que se trata, en buena medida, de personas con trayectorias laborales extensas y regímenes previsionales en los que los aportes realizados durante la vida activa fueron más altos y, en consecuencia, también lo fueron los haberes finales.