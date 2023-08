Chau dólar y acciones: un gurú de Wall Street filtró la inversión que mejor paga

Las fluctuaciones financieras que se registran a diario en Wall Street, atadas a la coyuntura económica mundial, ha llevado a que los gurúes de los negocios en Estados Unidos se replanteen constantemente cuáles son las mejores inversiones para llevar a cabo.

En ese sentido, Brett Owens, estratega jefe de inversiones de Contrarian Outlook, explica que a comienzos del 2020, en medio de la propagación de la pandemia de coronavirus, la operación favorita estaba destinada a la compra de acciones.

Incluso, los bonos no estaban en agenda, ya que el Tesoro a 10 años generaba rendimientos por sólo un 0,62%. Concretamente, si se apostaba a las letras del Tesoro con un monto de un millón de dólares, la recaudación ascendía a u$s 6.200 por año (tan sólo u$s 500 al mes).

Owens comenta que con la impresión de dinero, y el retorno de la inflación, los bonos no estaban destinados a ser elegidos.

En abril de 2020, los bonos del Tesoro a 10 años sólo rendía un 0,62%. Foto: archivo

En abril de 2020, las acciones (medidas por el S&P 500 básico) obtuvieron un rendimiento del 85 % (incluidos dividendos), mientras que los fondos de bonos "seguros" como iShares Aggregate Bond ETF (AGG) e iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) perdieron un 11% y un 41%.

Sin embargo, sostiene que los inversores en renta tienden a enamorarse de los mismos exactamente en los momentos equivocados. Tres años después, en el mes de agosto del corriente año, con una baja de 41 puntos para TLT, los inversores no quieren saber nada de los bonos.

La contracara de la popularidad

Aunque algunos especialistas consideran que las acciones son seguras y están de vuelta, con el S&P 500 superando recientemente importantes "niveles de soporte" y un repunte del 20%, también son costosas.

Contrariamente, a pesar de ser odiados por algunos, los bonos son baratos. Desde los bajos niveles del 0,6%, los rendimientos del Tesoro a 10 años se multiplicaron por siete hasta el 4,2%.

Esto representa una recaudación de u$s 42.000 en una cartera de un millón de dólares. Más de la mitad del camino hacia el objetivo de rentabilidad del 8% al que alude Owens.

El gurú explica que en las páginas de Contrarian Outlook anunciaron un mínimo, y TLT respondió con una rentabilidad superior al 9% en sólo tres semanas.

En ese sentido, recomienda apostar a los bonos y los "representantes de bonos", por sobre las acciones en este momento.

