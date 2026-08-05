“El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría ser eventualmente una parte para incrementar los fondos del mercado”, anticipó el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, al abrir el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.

La fecha tope es el 1° de noviembre para que salga el FAL, que podría llegar a ser prorrogado hasta cinco o seis meses más de parte del Poder Ejecutivo. La CNV mandará la normativa a consulta pública, luego deberían salir la normativa de ARCA y la del Ministerio de Trabajo, para que luego el mercado cree sus vehículos para salir a buscar clientes.

Apuesta

“Es una apuesta al crecimiento del mercado”, dijo Silva, aunque destacando que habrá que ver cuánto entra y cuánto sale del sistema, en la medida en que entre más de lo que salga, y el lapsus de tiempo que queda esa plata sea mayor, más beneficiará al mercado de capitales.

El titular de la CNV hizo hincapié tanto en el desarrollo del mercado como en la protección de los inversores como puntos donde hacen foco.

Además de modernizar el mercado, remover las trabas, simplificar los procesos, para que sea más fácil, serio y transparente el mercado. “Vamos a regular todo lo que sea necesario pero no creemos en la sobreregulación”, dijo.

Plan de CNV

“Nos devela el crecimiento del mercado. Somos los que más regulaciones hemos dictado para desregular, con pequeñas excepciones para regular más”.

De hecho, el Big Bang fue una desregulación masiva que cambia totalmente. Somos la CNV que más ha regulado, pero a su vez la que más ha sancionado, no vamos a hacer sumarios por pavadas, sino que se hace una advertencia y se le da la posibilidad de modificar las conductas”, señaló Silva.

Dólar colchón

En otro de los puntos de su disertación, dijo que si una parte de los u$s 200.000 millones que hay fuera del sistema se vuelca al mercado sería positivo para que el mercado crezca.

“Que la plata salga del colchón para que vaya a financiar al sistema, que los inversores puedan ganar rendimiento, y los que requieran financiamiento puedan hacerlo a tasas razonables, que lo vimos en el blanqueo y ahora está el intento de Inocencia Fiscal”, detalló el presidente del regulador.

Indicó que en el pasado había devaluaciones periódicas contra el peso, mientras que hoy hay devaluación del dólar, que cada vez vale menos, por lo cual la clave es invertirlos en el mercado de capitales.