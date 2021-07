El " cisne negro" de Warren Buffett: perdió u$s 6000 M en un día y ahora quiere cambiar su desayuno

La cartera de Warren Buffett sufrió esta semana una de las peores caídas en su historia, luego de que cuatro de sus cinco principales activos sufrieran bajas de entre el 2% y el 4% -algo que según los últimos reportes representa unos u$s 6.000-. La misma se dio especialmente el lunes, cuando comenzó una venta de acciones en masa por miedo a un brote de coronavirus (centrado en el surgimiento de la variante Delta).

Según información del medio Business Insider, la gran pérdida se dio debido a la caída de las acciones de Coca Cola, Apple, Bank of America y American Express -marcas que ocupan la mayoría de las inversiones de Buffett y de su empresa inversora Berkshire Hathaway-.

Igualmente, la mayoría de los analistas apuntan a que esta caída no es realmente preocupante para el legendario inversor norteamericano, ya que él aseguró en diferentes ocasiones concentrarse siempre en conseguir rédito a largo plazo, mientras que las pérdidas a corto plazo no suelen importarle mucho.

Esto se ve especialmente reflejado con su inversión en Apple, empresa en la cual compró acciones por un valor de u$s 36.000 millones y logró ganar poco más de u$s 90.000 millones en el proceso, ya que su cartera con esos activos tiene un valor de u$s 126.000 millones.

Buffett suele centrarse en las ganancias a largo plazo sobre las pérdidas al corto.

Austero y conservador

No es noticia que la forma de realizar inversiones de Buffett es bastante conservadora, pero por fuera de ello es un multimillonario muy distinto al promedio. Mientras que los hombres más ricos del mundo suelen haber hecho sus fortunas de empresas que crearon de la nada -cómo sucede con Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk- Buffett creó todo su dinero mediante la inversión.

Fue así cómo logró armar un patrimonio neto de aproximadamente u$s101.000 millones de dólares, algo que lo coloca entre las cinco fortunas más importantes del planeta tierra según el ranking de la revista Forbes. A esto se le suma que su empresa Berkshire Hathaway tiene un valor de aproximadamente u$s600.000 millones -aunque Buffett no es el único accionista de la firma-.

A esto también se le suma su estilo de vida austero, y pocas veces visto en personas con un capital tan grande, en el cual se destaca el hecho de que vive en la misma casa desde 1958. La misma es una mansión moderada que en esa época le costó unos u$s 31.000 -algo que para día de hoy serían u$s 250.000-.

El hogar donde Buffett vive desde 1958.

PORQUE CAMBIARÁ SU DESAYUNO

Pero este estilo de vida simple no se ve reflejado solamente en su vivienda, sino también en su forma de comer, la cual varía según cómo le van a sus inversiones en el mercado financiero.

Según explicó Buffett, si consigue ganar dinero en la bolsa entonces se "da el lujo" de pedir un desayuno con combo en McDonald's que tiene un valor de poco más de u$s3,14. En cambio, si le va mal y termina perdiendo dinero entonces decide pedir un combo con menos comida incluida.

"Cuando no me siento tan motivado, puedo ir con los $2.61, que son dos empanadas de salchicha, y luego las pongo juntas y me sirvo una Coca-Cola", aseguró Buffett en el documental "Becoming Warren Buffett" de HBO, mientras que luego agrega: "$3.17 equivalen a un bollo con huevo, tocino y queso, pero el mercado está abajo esta mañana, así que voy a dejar pasar los $3.17 e ir con los $2.95".