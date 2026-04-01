El magnate financiero estadounidense Warren Buffett, conocido por ser uno de los inversores más habilidosos de la historia, cree que se precipitó vendiendo sus acciones de Apple. En entrevista para la cadena CNBC, el millonario dijo que, aunque le gustaría volver a comprar, no lo haría ahora en el estado actual del mercado. “Las vendí demasiado pronto. Pero las compré todavía más pronto, así que...”, afirmó Buffett en la entrevista. Apple llegó a ser la apuesta estrella de la Bolsa de Nueva York para el inversor y su compañía Berkshire Hathaway, llegándose a hacer con 9,8 millones de títulos. Tras años de éxitos, a partir de 2024, empezó a vender una parte importante de sus títulos de la tecnológica, y, aun así, sigue siendo una de las principales compañías para Berkshire Hathaway. El conglomerado redujo su participación en Apple a 61.960 millones de dólares a finales del año pasado, según InsiderScore. “Estoy muy contento de que sea nuestra mayor participación”, dijo Buffett al respecto, aunque reconoció que no le gustaba que “fuera tan grande como casi todo lo demás junto”. Nacido en Omaha, Nebraska, en 1930, Warren Buffett es considerado uno de los inversores más exitosos de la historia. Conocido como el “Oráculo de Omaha”, su filosofía de inversión se basa en el Value Investing (inversión en valor), un enfoque que aprendió de su mentor, Benjamin Graham. Esta estrategia consiste en comprar acciones de compañías sólidas que el mercado está infravalorando y mantenerlas a largo plazo. El pilar de su inmensa fortuna, que lo sitúa consistentemente entre las personas más ricas del mundo, es Berkshire Hathaway. Buffett transformó esta modesta empresa textil en un holding multinacional que hoy posee compañías enteras (como Geico o See’s Candies) y grandes participaciones en corporaciones globales como Coca-Cola, American Express y, por supuesto, Apple. Su riqueza proviene de la paciencia y la reinversión constante de dividendos. A pesar de las ventas recientes, Buffett reafirmó su confianza en la tecnológica. Al ser preguntado por la posibilidad de hacerse con más acciones de esa firma, el inversor reconoció que le gustaría hacerlo en caso de que el precio de los títulos bajara. “No es imposible que Apple llegue a un precio en el que compraríamos muchas acciones”, añadió. “Pero no en este mercado”. Buffett, que este año cumple 95 años mientras su compañía se acerca a su medio siglo de vida, también revisó el liderazgo de Tim Cook y de Steve Jobs, definiendo al actual director ejecutivo como un “gestor fantástico” y “un buen tipo”. Esta distinción subraya la confianza de Buffett en los fundamentos a largo plazo de la compañía más allá de las fluctuaciones a corto plazo del precio de la acción. El arrepentimiento de Buffett cobra sentido al analizar la trayectoria bursátil de Apple. Cuando Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de Apple alrededor de 2016, el valor de mercado de la compañía rondaba los 600.000 millones de dólares. Buffett vio en Apple no solo una tecnológica, sino una “compañía de productos de consumo” con una base de clientes increíblemente leal y un foso económico (moat) impenetrable. Hoy, Apple cotiza cerca de máximos históricos, con una capitalización bursátil que supera los 2.8 billones de dólares. Esto significa que el valor de la compañía se ha multiplicado por más de cuatro desde que Buffett entró. La venta anticipada de títulos en 2024 privó a Berkshire Hathaway de capturar la parte más alta de este rally. Su disposición a volver a comprar, pero su negativa a hacerlo “en este mercado”, refleja el dilema del inversor de valor ante activos que parecen caros, a pesar de su innegable calidad.