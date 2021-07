Los peores errores que cometen los principiantes cuando empiezan a invertir: son 5 "pecados capitales"

Si sos nuevo en el mundo inversor, seguramente tengas muchas dudas y miedos típicos de quien recién comienza. Pero, como siempre, lo importante es informarse y capacitarse para no caer en errores.

A la hora de empezar a mover el dinero hay ciertos traspiés que siempre se repiten y es bueno conocerlos para no cometer errores que otros ya cometieron en el pasado. Por eso, el medio especializado Business Insider recopiló algunos de los más comunes.

En primer lugar, en referencia a quienes inician su camino en la Bolsa, muchos suelen caer en invertir con visión de corto plazo y cambiar el horizonte de inversión cuando falla la operación. Según el medio, es mejor asumir un error que esperar a que tu suerte cambie con el paso del tiempo. Porque es probable que a veces no tengas ganas de bloquear tu dinero a varios años vista, sino solo unas semanas, o como mucho meses. Por eso, si compras una acción, pero con el ánimo de venderla con beneficios en pocas semanas, y fallás en tu estrategia es mejor que asumas esas pérdidas -poniendo siempre una limitación de lo que puedes asumir perder-.

También es un error invertir porque escuchás o leés una noticia especialmente favorable. Lo habitual es comprar títulos cuando se produce un rumor y vender cuando se ha convertido en noticia. Los inversores tienden a especular y cuando algo previsible se transforma en efectivo es común que ya se haya descontado en el precio del valor con revalorizaciones. Cuando algo sale en prensa, sos el último en enterarte. No uses esa información como elemento de decisión.

Por otro lado, hay que evitar comprometer el dinero que se necesita. Según el BBVA, una de las reglas de oro de la inversión es que nunca se debe utilizar el dinero que se necesite para vivir. Solo destine a la inversión el excedente entre sus ingresos y sus gastos comunes. Por lo tanto, antes de comenzar, conviene estudiar a fondo la situación económica personal. En ese análisis es importante ver con qué ingresos se cuenta, a cuánto asciende el colchón financiero y qué gastos a corto y medio plazo se avecinan. A partir de las conclusiones que se saquen hay que establecer un plan de acción.

Por su parte, la entidad financiera también menciona como un error común el hecho de no diversificar. Diversificar es una estrategia interesante para minimizar el riesgo que se puede realizar de varias formas: por tiempo, por sector, por empresa, por divisa y hasta por geografía. Poner todos los huevos en una misma canasta es una decisión que los expertos desaconsejan.

Por último, para quienes se inician especialmente en le mundo de las criptomonedas, hay un error a evitar que la revista Entrepreneur resalta: no prestar atención a las matemáticas. Al invertir en cualquier cosa, no pierdas de vista el premio, destaca el medio. Con el aumento proyectado de Bitcoin en 2021, debes concentrarte en el potencial de ganancias. Pero, ¿cómo sabrás que realmente estás obteniendo ganancias si no prestas atención a los números?

Por ejemplo, debés consultar las tarifas de transacción. Dado que las criptomonedas pueden ser muy volátiles, no es sorprendente ver múltiples cambios de precios en un día o incluso una hora. Si deseas aprovechar estos cambios, debés considerar las tarifas de transacción porque podrían eliminar una parte significativa de tus ganancias.