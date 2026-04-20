El Banco Central volvió este lunes a comprar dólares, en su 70 jornada consecutiva con intervención positiva en el mercado de cambios. Se alzó con u$s 131 millones y ya acumula compras por u$s 6147 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Sin embargo, las reservas brutas internacionales sufrieron un leve retroceso: cayeron u$s 44 millones desde los u$s 45.791 millones del viernes hasta los u$s 45.747 millones de hoy. La caída fue por un retroceso en cotizaciones, fundamentalmente del oro, que bajó 0,79%, y pagos al exterior por u$s 60 millones. En lo que va de abril, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras por u$s 1766, convirtiéndose en el mes en el que embolsó la cifra más alta en lo que va del año. En marzo, en tanto, había adquirido u$s 1671 millones. En febrero se alzó con U$s 1555 millones y en enero apenas con u$s 1158 millones. Según PPI, el aumento en el ritmo de compras está dado por la cosecha gruesa, pero también por la liquidación de Obligaciones Negociables. “La oferta del agro no alcanza por sí sola para explicar el volumen de compras del BCRA. Esto sugiere la presencia de otros flujos en el MLC, probablemente vinculados a la cuenta financiera. En particular, el “resto de las operaciones” estaría aportando cerca de u$s 30 millones diarios a la oferta para facilitar compras del Central del orden de u$s 149 millones diarios. Estos flujos responden a la liquidación de emisiones corporativas, no necesariamente emitidas recientemente”, consignó.