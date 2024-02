El BCRA adjudicó casi u$s 500 millones en la primera licitación de Bopreal Serie 3

El Banco Central adjudicó u$s 491 millones en la primera licitación de la Serie 3 de los Bopreal, que los analistas consideran como la menos atractiva de las ofrecidas por la entidad conducida por Santiago Bausili.

Se recibieron ofertas de 280 empresas, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad. Las próximas semanas habrá nuevas licitaciones hasta completar el monto máximo de u$s 3.000 millones.

Los bonos de la Serie 3 devengan intereses a una tasa de 3% nominal anual y amortizan en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.

A diferencia de la Serie 1, no está exenta del Impuesto PAÍS ni podrá ser utilizada para pagar impuestos. Además, tiene una duration mayor que la Serie 2. "Si valiera entre u$s 64 y u$s 70 en el secundario, el TC implícito de comprar Bopreal en el primario y venderlo en el mercado sería de $ 1418 a $ 1546, muy lejos del CCL actual", advirtió 1816.

La Serie 3 está habilitada para su transferencia y negociación en el mercado secundario.

"Todos los importadores que tengan deudas remanentes (luego de sustraer, de corresponder, la participación en los otros instrumentos disponibles) podrán participar de las licitaciones con la condición de que estén registrados en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior", informó el Banco Central en un comunicado.

El BCRA ya colocó la totalidad de la Serie 1, por u$s 5.000 millones, y de la Serie 2, por u$s 2.000 millones.

Por otro lado, hasta el momento más de 3.300 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de u$s 131 millones.