Dólar oficial y dólar turista: a cuánto cotiza este lunes 1 de agosto

El dólar oficial hoy lunes 1 de agosto está $ 129,25 para la compra y $ 137,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Por otro lado, el dólar turista se consigue a $ 240,19.

La autoridad monetaria se desprendió el último viernes de julio de otros u$s 140 millones de sus reservas, en una rueda en la que la demanda de energía alcanzó los u$s 200 millones . De esta manera, el BCRA registró en el mes ventas netas por unos u$s 1275 millones y cerró el peor mes de julio en 20 años .



Mientras tanto, el dólar blue hoy lunes 1 de agosto cotiza a $ 291 para la compra y $ 296 para la venta. La brecha del paralelo es de 126% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 116% en relación al promedio del minorista .

El dólar oficial y el dólar turista finalizaron sin cambios la última jornada hábil de julio.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 1 de agosto

Este lunes 1 de agosto el dólar hoy minorista cotiza $ 137,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación. Por otro lado, el dólar hoy promedio de las entidades bancarias del Banco Central (BCRA) está $ 137,93 . El mayorista cotiza en $ 131,27 .

El dólar oficial este lunes 1 de agosto cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 128,400 138,400 Banco Nación 129,300 137,200 ICBC 130,750 138,000 BBVA 130,430 138,110 Banco Superville 130,000 138,000 Banco Santander 131,000 138,000 Brubank 128,000 139,800 Banco Patagonia 131,000 138,000 Credicoop 131,010 137,200 Banco Itau 130,000 138,400 Banco Macro 128,600 138,600 Banco Piano 131,600 135,960 Cambios Online 132,000 134,000

a CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 1 de agosto

El dólar blue hoy lunes 1 de agosto cotiza $ 291 para la compra y $ 296 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 129,25 $ 137,25 Dólar Blue $ 291 $ 296 Dólar Turista

$ 240,19 Dólar CCL $ 275,96 $ 288,70

Dólar MEP $ 274,35 $ 278,36

DÓLAR BLUE: ¿CUÁNTO SON 100 DÓLARES BLUE EN PESOS ARGENTINOS?



Una de las preguntas más hechas por los argentinos en Google es sobre el valor blue del papel con mayor denominación en moneda estadounidense.

Al realizar el cálculo en base a la última cotización del dólar paralelo, $ 296 para la compra, el valor de u$s 100, si se quisiera venderlos en el mercado informal, serían 29.600 pesos argentinos.

En tanto para comprar u$s 100 en el circuito paralelo se necesitarían $ 29.100