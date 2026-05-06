Con el tráfico aéreo en recuperación, Grupo Traslada acelera su estrategia para escalar su modelo de movilidad desde los aeropuertos hacia otras plazas del país. Tras la apertura de los dos nuevos stands en Aeroparque Jorge Newbery, la compañía asegura haber validado una propuesta innovadora para que los usuarios particulares puedan acceder a viajes de alto nivel, por lo que ya trabaja en su expansión. De acuerdo con los datos publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Argentina anotó un incremento del 18% en su conectividad internacional. En este marco, desde la firma destacan que existe una demanda concreta por servicios más organizados, previsibles y profesionales dentro del aeropuerto. “Los stands vienen mostrando un crecimiento sostenido mes a mes, tanto en volumen de operaciones como en nivel de interacción con pasajeros”, afirmó Gonzalo Santander, CEO de Grupo Traslada. Con este respaldo, la empresa apunta a replicar el modelo en otros aeropuertos. Según pudo saber este medio, mantiene conversaciones avanzadas para desembarcar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en otras terminales con alto tráfico corporativo y turístico. La estrategia, aclaran, es avanzar de manera gradual para garantizar estándares homogéneos de servicio en cada nueva plaza. “A medida que se abran nuevas oportunidades y espacios dentro de los aeropuertos, vamos a ir consolidando esta expansión”, señaló Santander. El plan de expansión se apoya en tres ejes. El primero es el crecimiento físico, con presencia en los principales aeropuertos del país acompañando la mayor actividad aérea y el movimiento de negocios en distintas provincias. El segundo es la integración tecnológica, con inversiones en trazabilidad, automatización e integración con sistemas de clientes corporativos, además de mejoras en el seguimiento inteligente de vuelos. El tercer pilar apunta al desarrollo del negocio aeroportuario y corporativo, donde la empresa ve oportunidades en segmentos como traslado de tripulaciones, turismo corporativo y servicios premium para empresas. En ese sentido, el objetivo es correrse del rol de proveedor de viajes para posicionarse como un socio integral de movilidad.