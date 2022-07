Las compras de dólar ahorro crecieron 140% en el último año y se recrudece la demanda

Las últimas medidas que fortalecieron el cepo cambiario encontraron correlato con el dato que hoy brindó el Banco Central: la venta de dólares a personas físicas aumentó 140% en junio respecto al mismo mes del año pasado.

El total ascendió a u$s 577 millones, contra los u$s 241 millones entregados un año atrás . El dato corresponde al Informe de Evolución del Mercado de Cambios del BCRA e indica que 885.000 individuos compraron la divisa estadounidense, con un promedio mensual por persona de u$s 187. Por el otro lado, 23.000 personas habrían vendido un monto que promedia los u$s 368 por cabeza.

De ese monto total, u$s 375 millones fueron destinados para pagar servicios a proveedores no residentes, casi dos veces más en junio de 2021.

En tanto, la autoridad monetaria habilitó compras de dólar ahorro por u$s 157 millones, más del doble que el año pasado.

El dólar ahorro tiene un valor que surge de la cotización del dólar oficial más el Impuesto PAIS (30%) y un 35% que se toma a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Esta tendencia se mantiene desde que se inició el año y de allí las últimas medidas que adoptó el BCRA para frenar la salida de dólares.

A la imposición de financiar servicios turísticos, se sumó la prohibición para la compra en cuotas en Free Shop.



En la misma línea en las últimas horas se decidió que la financiación de resúmenes de tarjetas de crédito que incluyan compras por más de u$s 200 dólares se ajuste por la tasa que surge de la ley de tarjetas de crédito que actualmente ronda el 80%.