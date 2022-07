Roberto García Moritán, el gurú del dólar a $ 400, hizo un nuevo pronóstico

El legislador porteño Roberto García Moritán criticó al Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que " estamos a dos pasos de ser Venezuela ".

" Venezuela son dos pasos adelante de lo que está pasando en Argentina . La recuperación va a ser muy complicada", aseguró Moritán en diálogo con LN+.

"Fijate los dos liderazgos que tenemos en Argentina: Alberto Fernández, que encerró a todos los argentinos mientras hacía reuniones y fiestas en Olivos, y Cristina Kirchner, que lo único que negoció en los últimos años fue su jubilación y su impunidad", criticó el legislador.

Entrevistado por Alfredo Leuco, Moritán se refirió también a las declaraciones de la senadora Juliana Di Tullio, quien sugirió movilizar a la "policía federal en la puerta de cada cueva" por la suba del dólar blue.

"Nosotros componemos la economía, nosotros somos el mercado. Ya no hay grandes capitales en Argentina, están todos cruzando el charco", arremetió.

Por otra parte, aseguró: " No hay manera de que este Gobierno afronte un compromiso con el FMI , a pesar de la paciencia que nos vienen teniendo. Argentina perdió su poco capital de credibilidad". " Están imprimiendo u$s 6 millones por minuto ", criticó.

Hace unos días el dólar blue alcanzó una cotización récord de $ 350. Ante esta situación, muchos recordaron un pronóstico que Moritán había hecho en 2019, cuando dijo que la divisa llegaría a los $ 400.

"Me da dolor haber tenido razón. Esto implica inflación, más pobreza, más incertidumbre para los argentinos. Esto es dolor, es volver a la historia, volver a las cosas que no hay que hacer. Es ver cómo nuestros activos valen cada vez menos, cada vez menos futuro. Y cada vez las políticas son las mismas, equivocadas", dijo en una entrevista con la radio AM 1110.