Segmentación y cepo: analizan prohibir la compra de dólar solidario a quienes mantengan subsidios

Una nueva prohibición de comprar dólares está en estudio en el Gobierno, ante la crisis cambiaria por la falta de reservas que continuará presente en agosto. En este caso, está relacionada con la segmentación de las tarifas.

Según pudo saber El Cronista, funcionarios oficiales tienen en mente cruzar bases de datos para dejar afuera de la compra de dólar "ahorro" o "solidario" (oficial minorista más impuesto PAIS del 30% y adelanto de Ganancias de 35%) a todos aquellas personas que mantendrán los subsidios del Estado a la energía eléctrica (luz) y el gas natural por redes.

Es decir, la segmentación de las tarifas vendría acompañada de la ayuda del Estado para afrontar entre el 70% y el 80% del costo mayorista de la energía , pero a cambio de limitar la fuga de los dólares de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), que en estos días se escapan de a 100 millones de dólares por día precisamente por las importaciones de energía (gas, gas licuado y gasoil).

Los analistas económicos calculan que este año las compras en el exterior de gas natural, GNL, gasoil para centrales eléctricas y automóviles, fuel oil y naftas treparán por encima de los u$s 9000 millones.

La Secretaría de Energía, a cargo de la segmentación, no participará de una medida sobre el dólar

Quiénes no pueden comprar dólares

La medida todavía no está formalizada sino simplemente en carpeta, aunque se sumaría a otras restricciones de acceso a dólares oficiales para personas , como:

Empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas

y los directivos y accionistas de esas empresas Quienes percibieron del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE )

) Personas que posean créditos a tasa cero hasta finalizar sus cuotas

hasta finalizar sus cuotas Personas que operan dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación - CCL -)



y contado con liquidación - -) Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo , entre otros

como la , entre otros Ciudadanos sin ingresos estables

Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

Titulares de créditos UVA

Titulares de cuentas compartidas

Cuentas sospechosas





acceso al dólar y reclamo judicial

En una entrevista con Urbana Play, el secretario de Energía, Darío Martínez, dio a entender que "no hay relación entre la compra de dólares y los subsidios". Sin embargo, la medida no está en estudio de la Secretaría de Energía, porque "no participa ni decide sobre ese tipo de medidas", según indicó una fuente oficial a El Cronista sobre la prohibición de comprar dólar 'ahorro'.

Los usuarios, al completar el formulario de inscripción para el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), están obligados a aceptar que el Estado Nacional verifique la veracidad de toda la información y cruce bases de datos de la AFIP, SINTyS, ANSES, Registros de la Propiedad, entre otros.

Se pide así expresamente una "renuncia a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente (fiscal, financiero u otro)", algo que especialistas del sector creen que es ilegal y podría frenarse en la Justicia .

Con todo, la segmentación permitiría al Tesoro un ahorro fiscal de $ 15.000 millones en este año, un número marginal al lado de los u$s 15.000 millones (su equivalente en pesos) que aportará el Estado en subsidios a la energía para que el 90% de la población tenga aumentos de tarifas muy por debajo de la inflación y algo atrás de la evolución de los salarios. Es decir, una reducción real.