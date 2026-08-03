La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 3 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.465, cifra que señala una diferencia de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda extranjera, reflejando posibles cambios en la economía y la demanda del mercado. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los próximos días para entender si esta tendencia se mantendrá.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 32.56%, es menor que la volatilidad anual del 33.12%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar de este lunes, 3 de agosto de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).