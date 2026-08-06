La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 6 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.470, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, continuando con la racha de crecimiento que se ha observado en los últimos dos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana fue del 20.06%, que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 32.98%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).