Quería construir un camino para sus caballos, destruyó un río protegido y recibió una multa millonaria.

Lo que comenzó como una obra dentro de una propiedad privada terminó convirtiéndose en uno de los casos de daño ambiental más graves registrados en Reino Unido. John Price, un agricultor británico de 68 años, fue condenado por intervenir sin autorización el río Lugg, un curso de agua protegido ubicado en la región de Herefordshire, Inglaterra.

El hombre realizó trabajos con maquinaria pesada para modificar una zona del río con un objetivo concreto: construir un camino de acceso y preparar un espacio para sus caballos. Sin embargo, durante la obra retiró grandes cantidades de grava del lecho fluvial y eliminó 71 árboles ubicados en la ribera, lo que provocó una alteración significativa del ecosistema natural.

La intervención se llevó adelante en 2023 y generó consecuencias que, según los especialistas, podrían tardar hasta 30 años en revertirse. La extracción de materiales modificó la estructura del cauce y afectó la forma en la que el agua circula por la zona, mientras que la pérdida de árboles dejó las orillas más expuestas a la erosión y al deterioro ambiental.

El daño al río Lugg y las consecuencias para el ecosistema

La vegetación que rodeaba el río cumplía una función fundamental para mantener el equilibrio del ambiente. Las raíces de los árboles ayudaban a estabilizar el suelo y proteger las márgenes del río, mientras que sus copas aportaban sombra y permitían regular la temperatura del agua.

El daño al río Lugg y las consecuencias para el ecosistema. Unsplash.

La eliminación de esa cobertura natural afectó también a las especies que dependen del río para sobrevivir. Peces, insectos y otros animales perdieron parte de las condiciones necesarias para desarrollarse, ya que el ecosistema sufrió cambios en la calidad del hábitat y en la protección de las zonas cercanas al cauce.

El río Lugg es considerado uno de los cursos de agua más sensibles de Inglaterra y forma parte de una zona protegida por su valor ecológico. Por ese motivo, las autoridades ambientales determinaron que la obra realizada por Price no representaba una simple modificación del terreno, sino una intervención ilegal sobre un espacio natural protegido.

La condena al agricultor que dañó un río protegido en Inglaterra

Tras analizar el caso, la Justicia británica determinó que la magnitud del impacto ambiental justificaba una sanción ejemplar. John Price recibió una pena de prisión y una multa de 600.000 libras esterlinas, una cifra cercana a los 700.000 euros.

Durante el juicio, el tribunal destacó que el daño ocasionado no podía resolverse únicamente con una compensación económica. La recuperación del río requerirá trabajos de restauración, controles ambientales y un seguimiento durante varios años para intentar recuperar las condiciones naturales que tenía antes de la intervención.

El caso del agricultor británico se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de realizar obras en zonas protegidas sin los permisos correspondientes. Las autoridades remarcaron que incluso los terrenos privados pueden estar sujetos a estrictas regulaciones cuando se encuentran vinculados a ecosistemas de importancia ambiental.