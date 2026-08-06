Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

Al cierre de los mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.510. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,65% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en relación con los días pasados. Esta alza sugiere un aumento en la demanda y una percepción de inestabilidad en el mercado, lo que podría afectar a la economía en el corto plazo.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 12.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 17.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).