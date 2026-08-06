La guerra no logra sostener el rally de los granos: qué está frenando al trigo, la soja y el maíz
Los ataques sobre el Mar Negro, las tensiones en Medio Oriente siguen agregando incertidumbre al mercado agrícola. Sin embargo, otros datos comenzaron a pesar tanto como la geopolítica sobre el precio de los commodities
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.