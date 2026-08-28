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Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son calves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos

Asimismo, están disponibles la 24 horas, incluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.

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¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los limites cambian según cada entidad:

BancoTope de extracción diario
Banco NaciónHasta $ 1.000.000 por día. El límite puede aumentarse desde la aplicación.
Banco ProvinciaMáximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.
Banco CiudadLímite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.
Banco GaliciaExtracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 4 millones en cajeros propios.
ICBCTope diario de $ 800.000.
Banco BBVALímite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.
Banco Macro$ 1.000.000 y $ 1.200.000 para clientes Macro Selecta.
Banco Santander$ 1.000.000 para clientes base y hasta $ 1.700.000 para clientes Platinum o Black.

Billeteras virtuales: hasta cuánto dinero se puede transferir sin que sepa ARCA

Las billeteras virtuales también son un aliado clave para los ahorristas y clientes que buscan sacar rendimientos de forma fácil y segura.

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Desde el Gobierno nacional aplicaron medidas económicas en el arco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más.

ConceptoAntesAhora - Personas FísicasAhora - Personas Jurídicas
Monto total sujeto a información$ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000
Extracción de dineroDesde cualquier monto (incluso $ 100)Hasta $ 10.000.000Hasta $ 10.000.000
Saldos bancarios (último día del mes)$ 700.000 / $ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000
Plazos fijos$ 1.000.000$ 100.000.000$ 30.000.000
Transferencias y billeteras virtuales$ 2.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000
Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa)Se informaba cualquier monto$ 100.000.000$ 30.000.000
Compras como consumidor final$ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios$ 10.000.000$ 10.000.000

En caso de superar los topes establecidos, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturación en caso de autónomos o monotributistas
  • Contratos de compraventa
  • Certificados de ingresos firmados por contadores
  • Extractos bancarios