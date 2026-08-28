Riesgo país: qué tiene que pasar para que baje y Argentina vuelva a tomar deuda
El ingreso de dólares y el orden fiscal ayudaron a reducir el riesgo argentino, pero el mercado empezó a mirar otros factores. La sostenibilidad del programa, el acceso al financiamiento y las elecciones de 2027 aparecen ahora en el centro de las dudas. Qué tendría que cambiar para volver a la zona de 400 puntos.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.