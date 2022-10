¿Dólar o plazo fijo?: la contundente recomendación de Javier Milei para los próximos meses

El diputado nacional por "La Libertad Avanza" Javier Milei, analizó la situación actual de la economía nacional y optó por un instrumento de ahorro en tiempos de crisis y default en el dólar y el plazo fijo.

En diálogo con el canal de YouTube, Carta Financiera, el economista y político argentino señaló que "jamás elegiría un instrumento emitido por el Gobierno argentino", haciendo referencia a la moneda oficial del país, el peso.

"Cuando estalle la crisis y si vos te quedaste en pesos, te mataron, porque además hay que recordar que los instrumentos que indexan a inflación, el Gobierno actual, cuando estuvo antes, ya los defaulteó ", opinó.

La recomendación de Javier Milei para la economía argentina

Javier Milei ya había confirmado su preferencia por la divisa estadounidense en otras oportunidades, por ejemplo cuando desarrolló punto por punto su plan económico de dolarizar la economía actual.

En principio, el economista liberal enumeró los pasivos que el país debe cubrir teniendo en cuenta la base monetaria del Banco Central, de u$s 13.000 millones, y la deuda de Leliqs, de 22.000 millones: "Esto quiere decir que Argentina tiene pasivos monetarios netos por rescatar por el equivalente de u$s 35.000 millones", señaló en diálogo con América TV.

Por otro lado, describió los activos con los que cuenta el país: "Los activos netos se componen de u$s 72.000 millones de títulos públicos netos más u$s 3.000 millones de reservas internacionales netas".

"Es decir que, a un tipo de cambio de $320 y con los bonos en una paridad del 20%, es absolutamente factible dolarizar", concluyó su defensa el diputado nacional por La Libertad Avanza.

¿Dólar o plazo fijo?

Para terminar, el libertario fue tajante al expresar que "Argentina se puede volver en un chiquero y entonces no hay tipo de cambio real que valga, porque no vale la pena tener un mango en este país".

Y añadió que no considera que "al margen de los supuestos subyacentes, poder utilizar este instrumento, no es cierto que aún cuando eso se pudiera aplicar te convenga quedarte en pesos, porque no sabes cuando la crisis va a explotar".