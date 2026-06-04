El Bitcoin cayó a su nivel más bajo en cuatro meses como consecuencia de la volatilidad de los mercados por Medio Oriente y una señal de venta que puso en alerta a los inversores tras el desarme de posiciones de uno de los mayores inversores en la criptomoneda y de otras apuestas alcistas.

La confianza del mercado llevó al Bitcoin a perder esta semana en torno de 13% y cotizaba esta mañana a u$s 62.300.

El detonante fue una operación de Strategy, la empresa de Michael Saylor, que vendió parte de sus participaciones, lo que inquietó a los inversores. En octubre pasado, la cotización de la criptomoneda estaba exactamente el doble: u$s 126.000

Solos en la madrugada

Durante la madrugada, el Bitcoin se había derrumbado hasta u$s 61.322, y se produjo un leve rebote que el mercado esperaba identificar como un nuevo piso de cotización.

Strategy, una de las mayores compradoras de Bitcoin en los últimos años, desató, con una venta pequeña, de aproximadamente u$s 2,5 millones, la oleada de pánico en los inversores enla cripto.

“El precio de Bitcoin ha bajado esta semana, ya que Strategy rompió su promesa de ‘nunca vender’, lo que destrozó la confianza del mercado”, dijo a Bloomberg Josh Du, director de inversiones de Animoca Brands.

La venta de 32 Bitcoin de Strategy esta semana fue minúscula en comparación con su Reserva de u$s 53.000 millones. Días después de su anterior venta de Bitcoin en diciembre de 2022, Strategy compró más tokens de los que había vendido.

Divorcio tecnológico

La caída puso de manifiesto la divergencia del Bitcoin con respecto a las acciones tecnológicas, que alcanzaron máximos históricos mientras la criptomoneda retrocedía.

El Bitcoin ha perdido aproximadamente la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo histórico por encima de los 126.000 dólares el pasado octubre.

El precio de Bitcoin ha bajado esta semana, ya que Strategy rompió su promesa de ‘nunca vender’, lo que destrozó la confianza del mercado”, dijo Josh Du, director de inversiones de Animoca Brands.

Las criptomonedas más pequeñas también sintieron la presión. Ether, el segundo activo digital más grande, cayó a su nivel más bajo desde abril de 2025.

Otra consecuencia fue que, en 24 horas se esfumaron alrededor de u$s 1300 millones en apuestas alcistas. Según cálculos de Bloomberg, hubo salidas de casi u$s 4400 millones de ETF de Bitcoin que cotizan en EE. UU. durante las últimas tres semanas, una racha récord de salidas consecutivas de capital.