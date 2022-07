Dolarización: el paso a paso de Javier Milei para aplicar uno de sus proyectos más polémicos

El dólar blue sigue marcando récords históricos a diario en una crisis cambiaria que este jueves estiró la brecha entre el paralelo y el oficial mayorista a un 160 %. En este contexto, el economista y diputado nacional Javier Milei volvió a plantear uno de sus proyectos más polémicos: la dolarización de la economía argentina.

Con el dólar paralelo cerca de los $ 340 para la venta, el mercado inevitablemente le marca el rumbo a la economía, con faltantes, ventas paradas e imposibilidad de fijar precios a raíz de la vertiginosa subida de la divisa paralela y los dólares financieros, y al Gobierno, el cual intenta contener la crisis con medidas como el "nuevo dólar" para turistas del exterior y límites para la compra de Cedear por parte de las empresas.

En este marco, Milei insistió sobre su proyecto de dolarización y profundizó respecto a este concepto que sostiene como la solución a los problemas macroeconómicos nacionales, el cual considera que es "absolutamente factible" de llevar a cabo.



DOLARIZACIÓN: CÓMO LLEVARÍA A CABO EL PROCESO JAVIER MILEI

En diálogo con América TV, Milei explicó en detalle cómo aplicaría la dolarización en la Argentina y argumentó por qué cree que esta opción es viable en la economía actual.

En principio, el economista liberal enumeró los pasivos que el país debe cubrir teniendo en cuenta la base monetaria del Banco Central, de u$s 13.000 millones, y la deuda de Leliqs, de 22.000 millones: "Esto quiere decir que Argentina tiene pasivos monetarios netos por rescatar por el equivalente de u$s 35.000 millones", indicó.

Por otro lado, describió los activos con los que cuenta el país: "Los activos netos se componen de u$s 72.000 millones de títulos públicos netos más u$s 3.000 millones de reservas internacionales netas".

Luego de plantear estos números, comenzó explicando el proceso que llevaría a cabo, empezando por un swap de los títulos públicos con las Leliqs, lo que "haría que el monto remanente de títulos públicos fuese de u$s 50.000 millones".

A su vez, Milei añade que se deberían utilizar las reservas internacionales para rescatar la base monetaria: "Entonces quedarían pendientes u$s 10.000 millones de base monetaria", calculó el economista, indicando que esta "debería ser rescatado con u$s 50.000 millones en bonos".

En esta línea, teniendo en cuenta que los bonos hoy cotizan al 20%, "con esos u$s 50.000 millones se podrían conseguir los u$s 10.000 millones necesarios para rescatar la base monetaria", continuó Milei.

"Es decir que, a un tipo de cambio de $320 y con los bonos en una paridad del 20%, es absolutamente factible dolarizar", concluyó su defensa el diputado nacional por La Libertad Avanza.

Luego de explicar su método, Milei se refirió a las críticas que recibió ante su propuesta de dolarización, la cual pares suyos consideran que debe ir acompañada de medidas más drásticas.

"Se puede dolarizar", aseguró. E ilustró: "No es necesario una mega devaluación, como han dicho algunos analistas, no es necesario un Plan Bonex, no es necesario un corralito".