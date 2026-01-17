El Gobierno mantiene abiertas sus posibilidades de cara a un segundo mandato pero, tras salir airoso del año electoral, tiene en este 2026 numerosos desafíos que sortear, antes de abocarse a la posibilidad de una reelección de Javier Milei en 2027.

Y las señales económicas no parecen ser decididamente de crecimiento, según el último informe de FocusEconomics que reúne las proyecciones de más de 40 consultoras nacionales e internacionales.

Mientras el consenso anticipa un crecimiento del PBI superior al promedio regional, la inflación proyectada duplica las estimaciones del Gobierno, configurando un panorama de recuperación con desafíos persistentes.

Crecimiento económico: Argentina superará el promedio regional

El relevamiento de FocusEconomics proyecta que el PBI argentino se expandirá 3,2% en 2026, manteniéndose en ese mismo nivel para 2027. Este crecimiento situaría al país por encima del promedio de América Latina, impulsado por una mejora en la confianza de los inversores tras las elecciones de medio término de octubre y la continuidad del programa de reformas estructurales de La Libertad Avanza.

Las proyecciones individuales muestran, no obstante, un amplio rango de expectativas. En el extremo optimista, consultoras como EMFI (4,8%), UBS (5,0%) y Quantum Finanzas (5,2%) anticipan una expansión más robusta. Por el contrario, estimaciones más conservadoras como las de 4intelligence (2,5%), Analytica Consultora (1,6%) y Capital Economics (2,0%) prevén un ritmo de crecimiento más moderado.

Inflación: ¿hay brecha entre el merado y el Gobierno?

Uno de los puntos más controversiales del informe es la proyección inflacionaria. El consenso del mercado estima que los precios aumentarán 24% en promedio durante 2026, muy por encima del 10,1% que el Gobierno proyectó en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso en diciembre.

Esta diferencia de casi 14 puntos porcentuales representa una de las brechas más significativas de los últimos años entre las proyecciones oficiales y las del sector privado. Si el mercado tiene razón, la inflación de 2026 sería más del doble de lo presupuestado por la administración Milei.

Consultora Inflación 2026 (%) 4intelligence 26.3 ABECEB 25.1 Aldazabal 25.0 Allianz 18.0 Balanz Capital 25.9 Banco de Galicia 23.8 Banco Supervielle 28.5 BBVA Research 21.4 C&T Asesores 24.2 Capital Economics 27.0 Citigroup Global Mkts 25.5 Dun & Bradstreet 24.5 E2 Economia 17.2 Eco Go 25.5 Ecolatina 27.9 Econosignal Deloitte 25.4 Econviews 24.8 EIU 24.0 EMFI 23.2 Equilibra 28.4 Euromonitor Int. 19.9 FIEL 26.6 Fitch Ratings 25.8 Fitch Solutions 25.4 FMyA 21.7 Goldman Sachs 24.8 Julius Baer 27.8 LCG 27.3 MAP 24.9 MAPFRE Economics 28.9 Moody’s Analytics 23.0 OJF & Asociados 26.9 Oxford Economics 27.8 Pezco Economics 23.3 S&P Global Ratings 19.5 Standard Chartered 17.0 UBS 22.4 VDC Consultora 23.8 Others (13)** 24.2

Las estimaciones más optimistas provienen de E2 Economía (17,2%), Allianz (18%) y S&P Global Ratings (19,5%), mientras que las más pesimistas incluyen a MAPFRE Economics (28,9%), Equilibra (28,4%) y Banco Supervielle (28,5%).

El informe señala que “la inflación debería continuar desacelerándose en los próximos trimestres gracias al control del gasto gubernamental, la mejora de la competencia en el mercado y la relajación de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la continua depreciación acelerada de la moneda agregará presión alcista”.

Dólar: depreciación dentro de la banda cambiaria

En cuanto al tipo de cambio, el consenso del mercado proyecta que el peso cerrará 2026 en $ 1733,6 por dólar, lo que implica una depreciación gradual desde los niveles actuales de alrededor de $ 1470.

Las proyecciones individuales varían desde un mínimo de $ 1335 (Barclays Capital) hasta un máximo de $ 2141 (MAPFRE Economics), reflejando la incertidumbre sobre la evolución del mercado cambiario en un contexto de reforma del régimen de bandas.

Desde enero de 2026, el Gobierno implementó un nuevo esquema cambiario en el que el peso puede depreciarse dentro de una banda indexada a la inflación reciente, una medida destinada a evitar la apreciación real de la moneda. Esta decisión ha sido bien recibida por analistas que veían en el esquema anterior un riesgo de pérdida de competitividad.

El tipo de cambio paralelo también se debilitaría hacia fin de año, aunque las proyecciones muestran que ambas cotizaciones se mantendrían dentro del techo estimado de la banda cambiaria, que en diciembre de 2026 se ubicaría en torno a los $ 1893 (asumiendo una inflación anual del 24%).

Para 2027, el consenso anticipa que el peso se ubicará en $ 1935,2 por dólar, continuando la trayectoria de depreciación gradual en línea con la inflación.

Sector externo: superávit comercial sostenido

En materia de comercio exterior, las consultoras proyectan un superávit comercial de u$s 9400 millones en 2026, levemente inferior al de 2025 pero aún sólido. Este saldo positivo se sostendría en 2027 con u$s 10.000 millones.

Las exportaciones totales alcanzarían los u$s 90.500 millones en 2026, mientras que las importaciones se ubicarían en u$s 81.800 millones. El crecimiento de las importaciones (8,1%) superaría al de las exportaciones (5,6%), reflejando la recuperación del consumo y la inversión doméstica.

El saldo de la cuenta corriente se mantendría en terreno negativo pero manejable, con un déficit proyectado del 1,2% del PBI en 2026 y del 1,1% en 2027.

Tasas de interés y política monetaria

Las tasas de mercado continuarían su trayectoria descendente. El relevamiento proyecta que la tasa badlar finalizará 2026 en 18,46%, significativamente por debajo del 26,06% de cierre de 2025, y continuaría bajando a 14,21% en 2027.

Esta reducción de las tasas, resultado de la mejora del sentimiento del mercado y las medidas tomadas por las autoridades para flexibilizar las condiciones monetarias, debería apoyar la inversión y el consumo privado.

Los factores que impulsarían el crecimiento incluyen la desaceleración de la inflación, la reducción de las tasas de interés y el fortalecimiento de la confianza empresarial y del consumidor . Sin embargo, el informe advierte que “mucho depende de cuán decisivamente Milei avance con las reformas estructurales: el progreso aquí podría impulsar el crecimiento, mientras que los reveses podrían desencadenar otra ronda de presión sobre el peso”.

Finalmente, el sector externo también jugará un papel clave. Se espera una cosecha récord de trigo y maíz, junto con la continua expansión de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, lo que sostendrá el crecimiento de las exportaciones. Las consultoras proyectan que las exportaciones de mercancías aumentarán 5,6% en 2026 y 6,1% en 2027.