Así como el oleoducto Vaca Muerta Sur concretó un préstamo sindicado por u$s 2000 millones, otra millonaria inversión estaría a horas de concretar una ronda de financiamiento histórico.

Un grupo de bancos, entre los que están JP Morgan, Citigroup y Santander, estarían a punto de cerrar un préstamo sindicado para el proyecto de Southern Energy , de exportación de GNL por barcos.

Hilli Episeyo, el buque de Golar con el que comenzará el proyecto de US$ 3000 millones que gestó PAE.

El préstamo sería de u$s 1000 millones, según Bloomberg. Los bancos lo están negociando con Pan American Energy (PAE), que encabeza el proyecto, junto con varios socios más.

Si bien estas conversaciones son iniciales, conocedores de este proceso indican que podría tomar hasta seis meses y que podrían sumarse incluso más bancos.

El tipo de préstamo sería similar al que obtuvo el oleoducto Vaca Muerta Sur, por u$s 2000 millones. Ese proyecto está encabezado por YPF y está en construcción.

Más bancos podrían unirse al préstamo , según Blooomberg.

PAE es el principal impulsor del proyecto, con un 30% de participación accionaria. En el grupo también está YPF (con un 20%), Pampa Energía (otro 20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG, una especialista en esta clase de operaciones de buques para despachar gas.

La capacidad de exportación de este buque sería de 6 millones de toneladas y ya habría clientes comprometidos en Alemania. Pero Southern Cross necesita un gasoducto que vaya desde Vaca Muerta hacia su puerto. Y eso sería lo que financiarían los bancos.

Southern Cross consiguió el buque de licuefacción HilliEpiseyo,que empezaría a despachar GNL hacia fines de 2027. Luego se uniría otro barco (MKII), un año después.

Los u$s 2000 millones del VMOS eran el proyecto de financiamiento más grande que recibió la industria petrolera. Pero estos u$s 1000 millones reforzarían la presencia de nuevas inversiones en Vaca Muerta.