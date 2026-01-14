El economista Fausto Spotorno, uno de los más escuchados del mercado, hizo un contundente diagnóstico sobre la situación económica argentina y los desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Perfil, el analista fue categórico al asegurar que Argentina no puede seguir viviendo de soluciones temporales y debe resolver de raíz el problema de su balanza de pagos.

“ Argentina tiene que estabilizar la balanza de pagos. Ese es el punto clave para el Gobierno ”, afirmó Spotorno, quien explicó que la histórica volatilidad de los flujos de capitales estuvo detrás de todas las crisis económicas del país.

“Parches insostenibles”, la crítica de Spotorno a Milei

El economista describió cómo el gobierno de Milei ha ido sorteando obstáculos con medidas de corto plazo que no pueden sostenerse indefinidamente.

“Primero la devaluación: no se puede vivir de una gran devaluación todo el tiempo, no podés estar devaluando todo el tiempo, si no entrás en esas crisishiperinflacionarias. Tuviste la corrección cambiaria, se acabó eso”, planteó en primer lugar.

“Después entró lo del blanqueo: no podés vivir del blanqueo todo el tiempo. Entonces cuando se acabó el blanqueo entró lo del FMI: no podés vivir de acuerdo con el FMI pidiendo adelantos al FMI todo el tiempo. Se acabó lo del FMI y vino Trump”, relató Spotorno.

“Pero te estás dando cuenta de que no puede ser que estés viviendo de esas pequeñas cosas parciales, parches todo el tiempo”, advirtió.

Y aunque reconoció que hay ingreso de capitales genuino para proyectos en Vaca Muerta y minería, señaló que esto no alcanza mientras el sector privado siga demandando dólares para ahorro.

El dilema del cepo y el riesgo país

Para Spotorno, la clave está en terminar de salir del cepo cambiario y dar certidumbre al sistema. “Si le preguntás en la terraza a Luis Caputo o al presidente Milei te van a decir: ‘Sí, por supuesto que queremos hacer eso’”, aseguró. Sin embargo, identificó el problema: el gobierno tiene “sábana corta”.

Liberar completamente el cepo podría generar mayor volatilidad cambiaria inicial, lo que se traduciría en más inflación, justamente el costo político que el gobierno quiere evitar.

“Hay como un ‘vamos viendo esto’, vamos acumulando alguna reserva, emitiendo algunos pesos para acumular dólares, pero con cuidado porque sigo teniendo como prioridad el tema inflacionario”, explicó.

La proyección de Spotorno para 2026

Consultado sobre sus proyecciones, Spotorno anticipó un crecimiento moderado del 3%, con fuerte heterogeneidad sectorial. Espera expansión en servicios, mientras que los bienes manufacturados y la construcción seguirían rezagados, aunque con potencial de recuperación.

“Los anuncios de inversión vienen siendo muy altos. La pregunta es: ¿se van a coagular esos anuncios de inversión en inversión efectiva o no?”, planteó. Su respuesta: “Como todas estas preguntas, la respuesta es ‘algo’. Algo se va a coagular, algo se va a posponer, algo alguno esperará a 2027”.