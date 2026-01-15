Cada vez son más los dólares que circulan por el sistema financiero argentino. Los depósitos en moneda extranjera del sector privado alcanzaron el viernes pasado un nuevo récord histórico, al trepar hasta los u$s 37.769 millones.

Según informó ayer el Banco Central, ese día aumentaron u$s 657 millones. En el mercado adjudican ese salto al pago de u$s 4404 millones del Tesoro a los bonistas por los vencimientos de intereses y capital de Bonares y Globales.

El dato refleja el ingreso de dólares a las cajas de ahorro el día que el Gobierno canceló los vencimientos de deuda, mediante un repo con bancos internacionales por u$s 3000 millones, privatizaciones de represas y depósitos del Tesoro. Se trató del mayor aumento diario en los bancos de dólares del sector privado desde el 1° de diciembre de 2025.

“La suba de los depósitos en dólares probablemente esté asociada al pago de intereses de los bonos, reflejando lo recibido por el sector privado local que permaneció depositado”, aseguró Sofía Marinkovic, economista de Max Capital.

Francisco Marotta

Dólares para todos

PPI intentó dilucidar cuál fue el destino de los dólares que pagó el Gobierno el 9 de enero. Según el bróker, u$s 2567 millones fueron a tenedores internacionales, mientras que los restantes u$s 1837 millones tuvieron como destino a inversores locales, de acuerdo con el timing de las caídas observadas en la cuenta del Tesoro.

De esa última cifra, un tercio habría quedado en las cuentas bancarias, sin ser reinvertido.

Además del salto en los depósitos de los privados, también se registró una suba de los depósitos del sector público. Javier Okseniuk, director ejecutivo de LCG, subraya que hubo “un aumento de otros u$s 400 millones del sector público, posiblemente por la tenencia de bonos dentro de ese sector”. El Banco Central y el Fondo General de Sustentabilidad de Anses tienen en su cartera títulos soberanos.

Como contracara a esas subas, se produjo una caída en los depósitos en manos del Tesoro. “Luego del pago, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se redujeron a apenas u$s 114 millones, el nivel más bajo desde principios de diciembre”, consignó PPI.

Dolarización del sector privado

En el mercado destacan que el nivel récord de depósitos en dólares está impulsado por el blanqueo de 2025 y por el pago a los bonistas.

“Los depósitos se encuentran en máximos históricos en parte por el ingreso de fondos del blanqueo, dado que una porción debía mantenerse inmovilizada hasta el 31 de diciembre en las cuentas CERA. Ese plazo ya venció, por lo que es probable que se observe una salida parcial en el corto plazo, tras el fin de esta restricción. Además, ahora que las empresas pueden girar dividendos de 2025, también podría verse una caída adicional en los próximos meses”, agrega Marinkovic.

A través de los encajes, la suba de los depósitos en dólares tiene un impacto positivo en las reservas brutas del Banco Central, que ayer treparon a los u$s 44.717 millones.

En un informe, LCG es cauteloso con la evolución de los depósitos en 2026: “En el corto plazo, dada la menor incertidumbre macroeconómica y la reducción de las expectativas de devaluación, se espera que continúe el aumento de los depósitos en pesos y se modere el crecimiento de los depósitos en dólares. En el mediano plazo, el dinamismo estará condicionado por la evolución de las tensiones cambiarias. El nuevo esquema cambiario podría contribuir a disminuir dichas tensiones, pero todo dependerá de la volatilidad que se verifique entre las bandas”.