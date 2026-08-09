¿La inflación vuelve a superar el 2%? El nuevo pronóstico de más de 40 consultoras tras quebrar su piso en junio

En el último mes, el mercado cambiario volvió a mostrar una tendencia alcista . Tanto el dólar oficial como los financieros avanzaron de manera gradual, ubicándose en torno a los $ 1500 y los $ 1555, respectivamente.

Pasado julio, y tras la visita al país de la titular del Fondo Monetario Internacional; Kristalina Georgieva, el mercado volvió a ajustar sus proyecciones para el tipo de cambio para lo que resta del año.

El último reporte de FocusEconomics, que reúne las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacional, muestra a cuánto estará el dólar en 2026 y 2027 en Argentina.

En este, los analistas recordaron que el Banco Central (BCRA) permite que “el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada, para evitar una apreciación en términos reales”.

En este sentido, señalan que el 31 de julio el peso cotizaba a $ 1489,4 por dólar, registrando una depreciación mensual del 0,5% del mayorista. Por su parte, el tipo de cambio del mercado paralelo se situaba en $ 1560,00 por dólar, con una depreciación mensual del 2,9%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Dólar: qué anticipan más de 40 consultoras y bancos para fines de 2026

Según el consenso de los analistas, “se prevé que ambas cotizaciones sigan debilitándose hacia finales de 2026″. Los panelistas de FocusEconomics estiman que el dólar se ubicará en $ 1648,1 en 2026 y $ 1968,7 en 2027 .

A continuación, uno por uno, la proyección para el tipo de cambio oficial de más de 40 bancos y consultoras:

Las estimaciones muestran una amplia dispersión entre los analistas. La proyección más conservadora para 2026 es de Barclays Capital, con $ 1335 por dólar, mientras que la más elevada corresponde a Pantheon Macroeconomics, que anticipa $ 1850.

Esta brecha de casi $ 515 reflejan ciertas dudas mientras el Gobierno busca acelerar el tratamiento de proyectos clave, como en el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Vale recordar que, semanas atrás, el vocero presidencial Adrián Ravier descartó la posibilidad de un salto cambiario como los registrados durante otros gobiernos.

Sin embargo, una frase que generó ruido: “Que el tipo de cambio llegue a $ 1800 o $ 1700 dentro de unos meses es una posibilidad”.

Nueva proyección para el dólar: los números que definen los próximos meses

Por su parte, los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) ajustaron sus proyecciones de cara a los últimos meses de 2026.

Con un tipo de cambio que se mantiene por encima de los $ 1500, los analistas prevén que el dólar oficial minorista cierre el año por debajo de los $ 1700.

La mediana de las respuestas marca que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1681, lo que representa una leve suba de $ 16 respecto de la EMEC publicada en junio.