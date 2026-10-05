Discutió con un conocido y al día siguiente lo atropelló: el impactante video.

Un violento episodio ocurrió este domingo en el barrio Villa Galicia, en Temperley, partido de Lomas de Zamora, cuando Román Valdez, de 27 años, fue atropellado mientras circulaba en bicicleta.

El conductor del auto escapó inmediatamente después del impacto y, hasta el mediodía del lunes, continuaba prófugo mientras avanzaba una investigación por un hecho que habría estado precedido por una pelea entre ambos.

El video que permitió identificar al conductor

El ataque ocurrió minutos después de las 10 en la esquina de Suiza y Alemania. Según la reconstrucción realizada a partir de las cámaras instaladas en viviendas de la zona, Nicolás Emanuel Godoy, de 27 años y conocido como “Juniors”, se desplazaba en un Renault Clio gris oscuro y embistió por detrás a Valdez cuando este avanzaba con su bicicleta.

LOMAS DE ZAMORA: LO ATROPELLARON Y ESTÁ EN COMA



Román Valdez, de 27 años, está en coma y lucha por su vida en terapia intensiva del Hospital Gandulfo, tras ser embestido mientras circulaba en bicicleta por Suiza y Alemania.Investigan una discusión previa entre ambos… pic.twitter.com/PjcfMEp518 — INFORBANO (@Inforbanodiario) October 5, 2026

Después del choque, el automovilista aceleró y tomó la calle Alemania en dirección al Camino General Belgrano, según informó Infobae. La secuencia quedó registrada por distintos dispositivos de seguridad y ese material fue determinante para que el fiscal Ignacio Torrigino pudiera establecer quién estaba al volante y sostener que el impacto no habría sido accidental. Por ese motivo, la causa fue iniciada bajo la figura de homicidio doloso en grado de tentativa.

La víctima quedó internada tras el ataque

Luego de recibir la alerta, integrantes del Comando Patrullas municipal llegaron al lugar y encontraron a Valdez gravemente herido sobre el asfalto. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Gandulfo, donde permanecía inconsciente y debió ser sometido a una intervención quirúrgica durante el lunes. Mientras tanto, los investigadores continuaban trabajando para localizar al conductor señalado.

La investigación permitió establecer además que los dos hombres eran amigos y que habían pasado juntos la noche anterior. Sin embargo, durante esa salida tuvieron una discusión por un motivo que todavía no fue determinado y, posteriormente, ambos se habrían buscado por las calles del barrio. Un dato incorporado al expediente indica que Valdez llevaba un hacha cuando fue encontrado, aunque las circunstancias vinculadas con ese elemento todavía forman parte de la investigación.

El fiscal Torrigino también comprobó que Godoy tenía antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en la zona, aunque las fuentes del caso señalaron que no posee condenas por esos hechos. La prioridad de los investigadores era concretar su detención y avanzar con las pruebas reunidas, especialmente las imágenes que permitieron reconstruir el momento de la embestida.