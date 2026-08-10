El dólar encontró en las últimas semanas una barrera casi infranqueable en la zona de $ 1500. Y según el analista Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, este valor parece haberse consolidado como un nivel crucial en el mercado cambiario.

“El dólar parece haber encontrado en $ 1500 una barrera a romper, cuando parece que la demanda se impone a la oferta para superar dicho nivel, aparecen manos mágicas que elevan la tasa de corto plazo, y todo vuelve para atrás”, planteó el especialista en su último informe de mercados.

“La Argentina no necesita un dólar más alto, y tampoco una tasa muy baja, necesita empresarios que inviertan. La inversión es el motor del PBI, aquellos que pretendían que el país crezca por consumo, con tasas negativas de interés, y un tipo de cambio devaluado, lo único que lograron es no crecer, inflación y más pobreza”, advirtió.

El Gurú señaló que las autoridades intervienen activamente con herramientas de tasas cuando el tipo de cambio intenta romper al alza ese piso.

Por otro lado, planteó que en el mercado de futuro del dólar el interés abierto suma un total de u$s 3900 millones, transcurridos 6 días de agosto.

De cara a las elecciones de octubre 2027, advirtió que “este apetito por cobertura dólar es muy alto, si tenemos presente que el gobierno muestra superávit fiscal, reservas holgadas, un swap con Estados Unidos por u$s 20.000 millones, y exportaciones por u$s 100.000 millones al año”.

La advertencia del Gurú sobre el dólar y por qué “es probable que aumente”

Mientras en los últimos doce meses el dólar aumentó apenas 8%, la inflación avanzó 33,4% anual. En tanto, el combustible diésel, fundamental para la logística, trepó 70%. Una ecuación que, según el analista, “afecta la rentabilidad del sector exportador”.

El análisis de Di Stefano destaca un riesgo latente: con esta configuración de costos es difícil mantener rentabilidad exportadora.

“Es un tema a monitorear de cara a los próximos meses, ya que con esta ecuación difícilmente sea rentable seguir exportando, si bajan las exportaciones, y suben las importaciones, es probable que el dólar aumente. Salvo que, en los meses siguientes, bajen los impuestos a la exportación, baje el combustible, disminuya la inflación o suba el dólar”, advirtió.

La última recomendación del Gurú del Blue para los ahorristas

Respecto a los mercados financieros, el contexto presenta desafíos particulares.

“Las inversiones se juegan en un clásico en donde en los últimos años se impone la tasa de interés, pero no descartemos instrumentos en dólares, y pensando a futuro en las propiedades. Para los más arriesgados, nos encantan las acciones”, aseguró Di Stefano.

El especialista indicó que las letras y bonos en pesos rinden alrededor de 28% anual, mientras los bonos en dólares mantienen rendimientos más modestos: 8,0% anual para AO29 y AN29, 7,7% para AO28 y 4,4% para AO27.

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

“Desde nuestro punto de vista, nos sentimos más cómodos con los bonos en dólares. Los bonos en pesos rinden en torno del 28% anual, y una cobertura en el mercado de futuro del dólar cuesta en promedio el 25% anual. Claramente la elección se inclina para el lado de bonos en dólares”, consideró.

Respecto a las acciones, afirmó que subirán cuando se despeje la incertidumbre sobre inflación y resultado fiscal en Estados Unidos. Los mercados estadounidenses ya superan máximos históricos, lo que podría estar descontando un escenario más favorable.

Sin embargo, advirtió que mercados emergentes no reflejan lo mismo: Brasil y Argentina aún no muestran nuevos máximos a pesar de balances empresarios robustos.

“Para los amantes del riesgo, el camino son las acciones. Para los más conservadores bonos en dólares de corto plazo. Comprar dólares billetes no es una opción, es el camino a perder poder adquisitivo ”, recomendó el especialista.

“Comprar propiedades y alquilarlas es una buena opción, pensando en que compras a un precio muy atractivo, y que a futuro la suba de salarios te devolverá una tasa de retorno interesante sobre capital invertido”, concluyó.