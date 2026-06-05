Al cierre de los mercados de este viernes, 5 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.415. Esta cifra señala una diferencia de -0,35% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un aumento constante que sugiere una mayor demanda en el mercado. Esta mejora en la cotización indica un clima de optimismo económico, aunque es importante monitorizar si este impulso se mantendrá en el corto plazo.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.98%, sugiere un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.61%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: