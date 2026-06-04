El inversor multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates , lanzó una advertencia sobre el mercado de la inteligencia artificial.

En una entrevista con Bloomberg Television, el empresario afirmó que el sector muestra señales inequívocas de una burbuja especulativa.

“Todos los grandes cambios tecnológicos producen burbujas”, declaró Dalio. La afirmación encendió alarmas entre inversores y analistas de Wall Street que siguen de cerca el auge del sector tecnológico.

Dalio describió el dilema que enfrentan las empresas que buscan posicionarse en inteligencia artificial.

“O inviertes muchísimo dinero para captar tu cuota de mercado y no te preocupas si es demasiado o no, o no inviertes lo suficiente y pierdes tu cuota de mercado”, explicó. Ninguna opción resulta libre de riesgo para las compañías del sector.

Los chips, en el centro de la euforia bursátil

Los fabricantes de chips han sido las acciones más cotizadas en Wall Street, impulsados por la demanda de semiconductores de gran capacidad utilizados en centros de datos de inteligencia artificial, lo que llevó al mercado a niveles récord.

Este repunte reavivó el debate sobre si los inversores están apostando por un mercado sobrecalentado. Las valuaciones récord generan inquietud entre quienes recuerdan la caída de las puntocom.

Desde el sector, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, salió a disputar ese diagnóstico. Huang intentó disipar esas preocupaciones al destacar los rendimientos “demenciales” para los inversionistas dispuestos a apostar por el auge de la inteligencia artificial.

Sin embargo, Dalio no modificó su postura. El inversor sostuvo su advertencia y profundizó el análisis sobre las condiciones que, a su juicio, anticipan un colapso.

Cuándo y cómo estalla una burbuja

Dalio explicó el mecanismo preciso que desencadena el estallido. “El pinchazo de la burbuja se produce cuando la riqueza se convierte en dinero”, afirmó. Es el momento en que los inversores buscan materializar sus ganancias y el mercado no puede sostener las valuaciones acumuladas.

El inversor reconoció el valor real de la tecnología, pero advirtió que eso no la protege de la dinámica especulativa. Según Bloomberg, el mercado impulsado actualmente por la IA “está siguiendo esa senda, a pesar de ser una tecnología maravillosa”.

La innovación y la burbuja conviven. La historia de los mercados financieros registra ese patrón en ciclos anteriores: el ferrocarril, el automóvil, Internet.

Dalio señaló que las burbujas estallan cuando llega el momento de transformar las inversiones en ganancias efectivas, y expresó inquietudes sobre la rentabilidad de las compañías vinculadas a la IA. La pregunta sobre retornos reales se vuelve así el factor determinante.