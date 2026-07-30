La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 30 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.545, cifra que señala una diferencia de 0,65% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue continúa con una tendencia positiva, reflejada en el dato de 1, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este comportamiento sugiere un interés creciente en la moneda, lo que podría estar impulsado por la incertidumbre económica. La estabilidad de esta tendencia dependerá de factores externos y de las medidas financieras que se implementen en el futuro.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 15.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 17.94%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial : refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el (MUCL) por el Dólar mayorista : este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA. Dólar blue : el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal. Dólar MEP o Bolsa : es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).