El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas, principalmente por su previsibilidad. Este lunes, varios bancos ajustaron al alza las tasas de interés para plazos fijos a 30 días. Este lunes 9 de febrero, el Crédito Regional encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,75% disponible para no clientes. En segundo lugar, se ubica Banco Voii, Banco de Comercio y CMF que ofrecen una TNA del 33,5% tanto para clientes como no clientes. Les sigue el Banco Meridian con una tasa anual del 33,25%. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes: El Banco Voii, CMF y Banco de Comercio ofrecen una TNA del 33,5%. Si se decide invertir $ 500.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 13.767,12. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 513.767,12. En cambio, si se decide invertir en el Banco Formosa, con una tasas del 21%, la ganancia por mes sería $ 8.630,14.