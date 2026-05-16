La dinámica del tipo de cambio este 2026 desafía a los ahorristas que optan por opciones más conservadores o por mantener sus dólares “en el colchón”, sin generar rendimientos. Es que, a raíz de la apreciación del peso por un mayor ingreso de divisas por exportaciones y la compra de reservas del Banco Central, entre otros factores, este año la divisa oficial ya acumula una caída de $ 60. En este escenario, el mercado espera que la divisa mantenga esta dinámica durante todo el año, a su vez que no pretenden un cambio de esquema monetario. Así, las bandas para el tipo de cambio, que hoy se actualizan al ritmo de la inflación mensual (2,6% para abril, según el último dato difundido por el INDEC), se mantendrían vigentes. Es que, hoy, la brecha entre la cotización oficial y el tope de la banda se encuentra alta: mientras que el dólar mayorista cotiza en torno a los $ 1420, el extremo más alto de la banda está en $ 1731. Es decir que, para alcanzar este número, la divisa debería dispararse más de un 20%. Este escenario está lejos de las previsiones del mercado, que cree que el dólar se mantendrá “planchado” de la mano de un peso fortalecido en lo que se configura como un nuevo marco macroeconómico para el país. ¿Qué esperan las principales consultoras y bancos para lo que resta del año? En el plano cambiario, el mercado espera casi sin dudas que se mantenga la estrategia del Banco Central de sostener un crawling peg para las bandas indexado a la inflación pasada para evitar el atraso real. Esto mismo señalan distintos informes que reúnen las proyecciones del mercado: desde el relevamiento de Focus Economics hasta el REM que elabora mes a mes el Banco Central, los principales referentes -desde consultoras hasta bancos y entidades financieras- concuerdan en que hay “veranito cambiario” para rato. En principio, los analistas de Focus proyectan un corrimiento constante de la divisa hacia fin de año: según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6. Así, los especialistas concuerdan que el tipo de cambio que mantendrá su sendero de depreciación administrada durante 2026. Por su parte, en la último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril de 2026, los principales analistas del sector financiero ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el rumbo del tipo de cambio. Así, el informe, que agrupa las proyecciones de las consultoras y entidades bancarias más influyentes del país, revela una expectativa de mayor calma cambiaria frente a los sondeos previos. En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1410 por dólar para el promedio de mayo de 2026. Este dato representa una corrección a la baja significativa para la divisa, ya que la ubica $39 por debajo del relevamiento previo. De cara al cierre del año, el consenso de los analistas encuestados por el BCRA pronostica que el tipo de cambio nominal cotizará a $ 1676 por dólar para diciembre de 2026. Una mirada más fina sobre los datos arroja que el grupo de los pronosticadores más precisos, el denominado “Top 10” del REM, proyecta un sendero devaluatorio aún más moderado que el consenso general. Para este segmento de expertos con mejor historial de aciertos, el tipo de cambio nominal promedio esperado para este mes de mayo se ubica en $ 1403, mientras que para diciembre proyectan que la divisa cerrará el año en la línea de los $ 1611 por dólar. En cuanto a la trayectoria mensual esperada para el transcurso de los próximos meses, el documento anticipa un deslizamiento cambiario gradual. Las proyecciones de la mediana estiman que el dólar mayorista pasará a $ 1437 en junio, alcanzará los $ 1460 en julio, cruzará la barrera de los $ 1500 en agosto y continuará su ascenso hacia los $1533 en septiembre y $1579 en octubre.