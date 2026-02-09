El dólar oficial hoy lunes 9 de febrero cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa ya perdió $ 15 en las últimas ruedas y se ubica $ 30 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1572,50. Vale señalar que, desde el inicio del 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, este febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 1885 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy lunes 9 de febrero se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta tras caer $ 15 en la jornada del viernes. El paralelo viene en caída desde el inicio del año y se ubica $ 95 por debajo del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este viernes la entidad adquirió u$s 51 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 1474 millones en 25 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.940 millones. El dólar oficial hoy lunes 9 de febrero opera a $ 1450 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: Esta semana, el Banco Central difundió los resultados de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de enero de 2026, y las proyecciones cambiarias muestran señales de mayor estabilidad para las próximas semanas. Los 45 especialistas consultados —entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras— ajustaron a la baja sus pronósticos para el tipo de cambio. Leé la nota completa en este enlace