El dólar oficial hoy viernes 6 de febrero se ofrece a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de perder $ 10 en las últimas dos ruedas y se ubica $ 15 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1407,2 para la compra y $ 1457,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1572,50. Vale señalar que, desde el inicio del 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, este febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 1898 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy viernes 6 de febrero se ofrece a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta tras caer $ 15 en la jornada de ayer. El paralelo viene en caída desde el inicio del año y se ubica $ 90 por debajo del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 126 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, ayer las reservas cayeron u$s 667 millones y cerraron la jornada en u$s 44.750 millones por el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 1423 millones en 24 ruedas consecutivas. El dólar oficial hoy viernes 6 de febrero opera a $ 1460 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El Banco Central (BCRA) dio a conocer una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros. En el segundo mes del 2026, los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación y cómo se comportará el índice todo el año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar en febrero. Leé la nota completa en este enlace