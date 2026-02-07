En medio de un clima de incertidumbre global, con la tensión geopolítica elevada, los mercados viven momentos de volatilidad. Desde la semana pasada, este escenario se profundizó luego de que Donald Trump confirmara que Kevin Warsh sucederá a Jerome Powell frente a la FED. Esto disparó al índice DXY, el cual mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras divisas, y llevó a los inversores a desarmar posiciones de resguardo ante la depreciación de la divisa, con el oro y la plata como principales víctimas el pasado viernes. Sin embargo, esta recuperación tiene como contracara una fuerte volatilidad en activos globales, lo que eleva el llamado “Índice del Miedo” (VIX) en Wall Street. En este escenario, y ante la presentación de balances de las empresas que operan en el mercado local, desde Bull Market Brokers compartieron su cartera de inversiones recomendada para febrero 2026. Mes a mes, Bull Market; el broker a cargo de Ramiro Marra, comparte su cartera de inversiones recomendada para el mercado local. Para febrero 2026, de cara a la presentación de los balances de las distintas empresas del Merval durante la primera quincena del mes, la entidad rearmó su cartera. En particular, el informe detalla que la expectativa está puesta en los balances del sector bancario y la morosidad, al igual que en tres empresas clave: YPF, Loma Negra (LOMA) y ALUAR. “Nos preocupa la caída de liquidez de corto plazo en Aluar, lo que la obligaría a volver activamente al mercado”, suma en este sentido. Por su parte, en cuanto a LOMA, al broker le interesa saber “sí logró crecimiento del EBITDA, caso contrario seguirá cara con respecto a sus pares regionales”. En el caso de la petrolera estatal, Bull Market espera que su balance responda “si 2025 da un cierre definitivo a los costos asociados a los pozos convencionales que estropearon su balance”. Considerando esto, la cartera recomendada para febrero elimina a Bioceres respecto a enero 2025, mientras que reduce la presencia de Ecogas en un 5%. En contraste, proponen apostar por XLRE, el ETF vinculado al real estate, al igual que por Union Pacific, ambas con una ponderación del 5%. Esta última elección se debe al reciente anuncio de fusión de Union Pacific con Norfolk Southern para crear el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. “Además de beneficiar a los clientes, se espera que el acuerdo genere sinergias de ingresos anuales de hasta 2000 millones de dólares y 1000 millones de dólares en sinergias de costos”, detalla el informe. Sin embargo, este no pasa por el alto el hecho de que la fusión aún “enfrenta dificultades regulatorias” en EE.UU., aunque con el presidente Donald Trump de su lado. Por ende, se trata de una apuesta que deberá definirse en los próximos meses. Así, dentro del Merval, la estrategia inversora para este mes prioriza posiciones en Central Puerto (CEPU), Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Grupo Galicia (GGAL). Esto representa entre 60/70% de la cartera, con “CEPU y PAMP como el corazón del bloque energético”. Galicia se posiciona también como la principal apuesta dentro del sector financiero, con una eventual reactivación del crédito en el horizonte. Por su parte, TGS se ubica “con mirada de mediano plazo, de cara al driver estructural de poder capturar más volumen y más negocio ligado al gas, especialmente si se consolida el sendero de exportación regional". En cuanto a los Cedear, Bull Market solo mantiene un 10% “especulativo” para Mercado Libre (MELI), a lo que se suma el 5% de Union Pacific (UNP). Finalmente, el broker mantiene su posición de cobertura ante caídas del Nasdaq con el inverso PSQ, que asegura ganancias frente a la baja del índice. Para este instrumento, la apuesta “sigue siendo del 10% si se tiene mayormente instrumentos de riesgo local, en cambio, si se tiene CEDEAR, la proporción en PSQ podría aumentar hasta 25/30%“, lo que implicaría una reducción importante en todo lo que sea tecnología americana. En otra parte de su informe mensual, Bull Market analizó el mercado cambiario nacional. En este sentido, a pesar de la posibilidad de picos puntuales de volatilidad que podrían acercar al tipo de cambio al rango superior de la banda, el broker no anticipa un escenario de estrés sistémico en el mercado cambiario. En este contexto, la consultora mantiene su recomendación favorable hacia estrategias de carry trade, particularmente a través de instrumentos de deuda ajustada por CER con plazos de tres a nueve meses. Como alternativa, sugieren cerrar posiciones de carry con Lecaps de tres a nueve meses, que ofrecen tasas nominales anuales cercanas al 38-40%, o directamente posicionarse en deuda CER hasta noviembre de 2026. El informe también señalar que el mes de febrero presenta características estacionales particulares que podrían influir en la dinámica del mercado. Es que febrero históricamente registra una demanda de pesos baja, lo cual podría favorecer tanto las estrategias de carry como reactivar la volatilidad del tipo de cambio. Ante este panorama, Bull Market enfatiza su recomendación: “Sugerimos no vender posiciones en Dollar Linked por los próximos 60 días”. En cuanto al comportamiento esperado del dólar, la consultora proyecta que el tipo de cambio se mantendrá cercano a la banda superior de $1563 registrada en enero, impulsado por el efecto del turismo con tarjetas, ya sea mediante compras de los bancos o directamente por parte de personas físicas utilizando sus propios dólares. Las proyecciones indican una banda superior de $1.609,99 a 30 días y de $1.650 a 60 días, esta última calculada con una inflación proyectada del 2,5% para enero.