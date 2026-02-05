El plazo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos. El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco de Comercio, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5% para no clientes y clientes Quien invierta $ 3 millones en un plazo fijo con la mejor tasa del mercado obtendrá un total de $ 3.083.750, lo que significa una ganancia neta de $ 83.750.