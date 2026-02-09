El dólar blue hoy lunes 9 de febrero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo viene en caída desde el inicio del año y se ubica $ 95 por debajo del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy lunes 9 de febrero cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de perder $ 15 en las últimas ruedas y se ubica 30 pesos por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1885 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1572,5. Vale señalar que, desde el inicio del 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, este febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este viernes la entidad adquirió u$s 51 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 1474 millones en 25 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.940 millones. El dólar blue hoy lunes 9 de febrero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 9 de febrero se consigue a $ 1486,10 para la compra y $ 1504,10 para la venta. El dólar MEP hoy lunes 9 de febrero se ubica a $ 1446,15 para la compra y $ 1447,50 para la venta. El dólar oficial hoy lunes 9 de febrero opera a $ 1450. Banco por banco, los precios son: La ley de “Inocencia Fiscal” introdujo un cambio de paradigma para evaluar el comportamiento punible de los contribuyentes, al establecer la obligación imperativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de no denunciar penalmente en determinados casos. La iniciativa, promulgada en el Boletín Oficial y a la espera de la publicación oficial del decreto reglamentario, modificó una serie de aspectos clave del “Régimen Penal Tributario”, entre los cuales se encuentran los valores mínimos a partir de los cuales una conducta podría ser considerada un “delito tributario”. Leé la nota completa en este enlace