¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este martes, 27 de enero de 2026.

El plazo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Bica, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33% para no clientes y clientes.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Tasas de interés de los principales bancos

Banco Nación: 23.50%

Banco Macro: 24.50%

Banco ICBC: 23.50%

Banco Credicoop: 23.00%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.5%

Banco Santander: 21.00%

Banco Galicia: 22.00%

Banco BBVA: 22.00%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

Cuánto gano si invierto $ 1 millón en plazo fijo

Quien invierta $ 1 millón en un plazo fijo obtendrá un total de $ 1.027.500, lo que representa una ganancia neta de $ 27.500.