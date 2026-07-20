Cada vez más inversores que recién ingresan al mercado optan por replicar las operaciones de otros en lugar de construir una estrategia propia desde cero. La modalidad, conocida como copy trading, ganó visibilidad en los últimos años al calor del crecimiento de las plataformas de inversión digital, que incorporaron herramientas para automatizar la ejecución de las decisiones tomadas por otros operadores.

Para muchos, representa una forma de comenzar a invertir sin necesidad de analizar cada activo o seguir de cerca la evolución diaria de los mercados. Pero en la práctica es mucho más complejo.

Replicar una estrategia de inversión no significa trasladar la responsabilidad ni reducir la posibilidad de sufrir pérdidas: quien decide seguir a otro inversor también queda expuesto a los aciertos y errores de esa estrategia.

Por eso, antes de sumar este tipo de estrategias conviene entender cómo funcionan, qué costos tienen y qué aspectos evaluar para determinar si se ajustan al perfil y los objetivos de cada inversor.

¿Qué es el copy trading y cómo funciona?

El copy trading es una modalidad de inversión que permite a un usuario autorizar que las operaciones realizadas por otro inversor se repliquen automáticamente en su propia cuenta. En lugar de decidir individualmente cada compra o venta, las órdenes ejecutadas por otro operador se reproducen de manera proporcional al capital que el usuario haya destinado a esa modalidad.

Gemini

La decisión de utilizar este mecanismo sigue siendo del inversor. Antes de comenzar, debe elegir cuánto capital destinará a la réplica de las operaciones de ese operador. En la mayoría de las plataformas que ofrecen este servicio también es posible interrumpir la réplica de operaciones o cerrar posiciones de forma manual , aunque las condiciones pueden variar según el proveedor.

Para facilitar esa elección, las plataformas suelen mostrar información pública sobre los operadores disponibles, como su rendimiento histórico, el nivel de riesgo asumido, los activos en los que invierten o la evolución de su cartera. Sin embargo, el alcance de esa información no es uniforme y, en muchos casos, el usuario no conoce en detalle los criterios o la metodología que utiliza el operador para tomar cada decisión.

Por ese motivo, el historial de rendimiento por sí solo no alcanza para evaluar si una forma de invertir será adecuada para otro usuario o si responde a un contexto puntual del mercado.

¿Por qué ganó popularidad entre los inversores principiantes?

El crecimiento del copy trading responde, en gran medida, a una transformación más amplia del ecosistema financiero. La digitalización de los servicios de inversión redujo las barreras de acceso al mercado: abrir una cuenta, operar desde un teléfono celular y comenzar con montos relativamente bajos pasó a ser un proceso mucho más sencillo que hace algunos años.

En ese contexto, el copy trading comenzó a atraer a quienes buscan dar sus primeros pasos en los mercados sin tener que tomar cada decisión de inversión de manera individual. La posibilidad de replicar las operaciones de otro inversor redujo una de las principales barreras para quienes recién comienzan: decidir qué comprar, cuándo hacerlo y en qué momento vender.

Su atractivo también está relacionado con un cambio en la forma de consumir información financiera. En los últimos años creció la influencia de creadores de contenido financiero que analizan empresas, recomiendan activos o comparten públicamente sus propias inversiones. Ese escenario hizo que cada vez más personas buscaran referencias externas para orientar sus decisiones.

Sin embargo, ni una recomendación publicada en redes sociales ni el desempeño histórico de otro operador reemplazan el análisis que cada persona debería hacer antes de invertir.

Los riesgos que conviene evaluar antes de utilizar copy trading

Que una plataforma permita replicar automáticamente las operaciones de otro inversor no significa que todas las estrategias impliquen el mismo nivel de riesgo. El resultado dependerá de factores como el tipo de activos que opera el inversor seguido, el horizonte temporal de su cartera, el uso de apalancamiento y el contexto del mercado en el que toma sus decisiones.

Antes de asignar dinero a este tipo de herramientas conviene analizar algunos aspectos que suelen quedar en un segundo plano frente al atractivo de la automatización.

Dependencia de las decisiones de un tercero

El principal riesgo del copy trading es que el desempeño de la inversión deja de depender de decisiones propias para quedar vinculado a las operaciones realizadas por otra persona.

Si ese operador modifica su perfil de riesgo, cambia de estrategia o atraviesa un período de malos resultados, quienes replican sus movimientos también pueden verse afectados. Además, el usuario no siempre conoce las razones detrás de cada compra o venta, por lo que resulta difícil interpretar si responde a una oportunidad puntual, a un rebalanceo de cartera o a una estrategia de largo plazo.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

Muchas plataformas muestran información histórica sobre el desempeño de los operadores para facilitar la elección de a quién replicar. Sin embargo, utilizar ese dato como único criterio puede conducir a errores de evaluación.

Los organismos reguladores suelen advertir que los resultados obtenidos en el pasado no constituyen una garantía de rendimientos futuros. Una cartera que tuvo un desempeño destacado durante un determinado ciclo de mercado puede registrar pérdidas cuando cambian las condiciones económicas o financieras.

Por ese motivo, además de observar la rentabilidad obtenida, resulta importante analizar cuánto riesgo asumió el operador para alcanzarla y durante cuánto tiempo mantuvo ese desempeño.

Costos que pueden afectar la rentabilidad

Aunque el copy trading automatiza la operatoria, utilizar este tipo de herramientas no necesariamente implica operar sin costos.

Dependiendo de la plataforma, pueden existir comisiones por operación, spreads entre precios de compra y venta, cargos por administración u otros costos asociados al servicio. Esos conceptos reducen el rendimiento efectivo de la inversión y conviene conocerlos antes de comenzar a operar.

También es recomendable comprender cómo se remunera a los operadores cuyas operaciones pueden replicarse. Según el modelo de negocio de cada plataforma, pueden existir distintos esquemas de incentivos que el usuario debería conocer antes de tomar una decisión.

Riesgos regulatorios y protección del inversor

El marco regulatorio del copy trading depende de la jurisdicción y de la forma en que esté estructurado el servicio. No todas las plataformas tienen el mismo modelo de operación ni están alcanzadas por las mismas normas.

Por ese motivo, antes de utilizar una herramienta de este tipo resulta importante verificar quién presta el servicio, dónde está registrada la entidad correspondiente cuando aplique y qué mecanismos de protección existen para los usuarios.

En Argentina, cualquier análisis sobre una plataforma concreta debería incorporar la información disponible de los organismos regulatorios locales, como la Comisión Nacional de Valores (CNV), y revisar si corresponde algún tipo de registro o autorización según la actividad que desarrolla el proveedor.

Qué mirar antes de empezar

Antes de decidir utilizar copy trading, un inversor debería analizar:

Qué activos opera el inversor elegido: acciones, bonos, criptomonedas u otros instrumentos pueden tener perfiles de riesgo muy diferentes.

Cómo fue su desempeño histórico: no solo los rendimientos, sino también las caídas que atravesó y la volatilidad de sus resultados.

Qué nivel de riesgo asume: una mayor rentabilidad histórica puede estar asociada a una exposición más elevada.

Qué información está disponible sobre sus operaciones: conocer el nivel de transparencia de la plataforma ayuda a evaluar la herramienta.

Cuáles son los costos involucrados: comisiones, spreads u otros cargos pueden afectar el resultado.

Si la estrategia coincide con los objetivos personales: una decisión adecuada para otro inversor puede no serlo para quien la replica.

Elegir a quién replicar implica evaluar riesgos, entender qué activos están involucrados y determinar si esa forma de invertir tiene sentido dentro de la propia situación financiera. En los mercados no existe una garantía de resultados, y seguir las decisiones de otro inversor no elimina la necesidad de comprender qué se está haciendo con el propio dinero.