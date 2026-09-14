La relación entre la Argentina y Estados Unidos atraviesa una etapa de especial atención sobre cuestiones como seguridad, inversiones y crecimiento económico. En ese marco, Buenos Aires busca también reforzar sus vínculos institucionales y económicos con el país norteamericano.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. El encuentro tuvo como ejes la seguridad, el crecimiento económico y las inversiones, además del lugar de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en la relación bilateral.

Jorge Macri se reunió con Christopher Landau en Washington

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda que Estados Unidos mantiene sobre distintos desafíos de la región, entre ellos la seguridad, la defensa de la soberanía, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las economías.

Tras el encuentro, Jorge Macri destacó la importancia de sostener el rumbo que, según planteó, atraviesa actualmente la Argentina y de generar condiciones de previsibilidad para la inversión.

“Muy importante reunión con Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Del encuentro participaron además Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo.

Macri también vinculó la relación con Estados Unidos con la posibilidad de atraer inversiones y generar empleo.

“Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece”, afirmó.

Qué hablaron Jorge Macri y Christopher Landau

Según la información difundida por el Gobierno porteño, durante la reunión también se abordaron cuestiones vinculadas con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y con la importancia de la seguridad y el cumplimiento de la ley.

“También conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar”, agregó Macri.

El jefe de Gobierno planteó además la necesidad de avanzar hacia una región con mayor orden, respeto por el cumplimiento de la ley y respeto por la propiedad, junto con condiciones que permitan generar confianza, atraer inversiones y sostener el crecimiento.

La agenda de Buenos Aires con Estados Unidos

Macri llegó a Washington acompañado por el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el diputado nacional Cristian Ritondo.

La agenda del jefe de Gobierno en Estados Unidos incluye además un encuentro con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citi Bank. Allí, el foco estará puesto en las transformaciones de Buenos Aires, las oportunidades de inversión y negocios y el escenario económico de la Argentina.

La agenda del jefe de Gobierno en Estados Unidos incluye además un encuentro con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citi Bank.

También está prevista una reunión con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y las posibilidades de intercambio y cooperación.



