Al cierre de los mercados de este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.535. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,33% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia negativa, con un dato de -2 en comparación con los días anteriores. Esto indica que su valor ha disminuido de manera continua, lo que sugiere un ajuste en el mercado cambiario. Esta baja podría reflejar una disminución en la demanda o una mejora en la oferta, lo que influye en la percepción económica del momento.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 11.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.48%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).